Cosinus haakt af als koper voor ADO Den Haag

Cosinus Capital Group Partners haakt af als koper van ADO Den Haag. Het Nederlands/Zwitsers bedrijf heeft al meerdere keren de betalingsdeadline niet gehaald. Het mondelinge akkoord dat de partij met United Vansen heeft is van de baan. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Cosinus had wekenlang een exclusiviteitsrecht op de koop van ADO Den Haag, maar kwam keer op keer niet met geld over de brug. Dit termijn verliep op zondag 11 april.

Daardoor blijft op de achtergrond het Amerikaanse Otium Group over. Die meldde zich in september 2020 bij de Chinese grootaandeelhouder om te praten over een overname. Wat de status van Otium Group is na het wekenlange exclusiviteitsrecht van Cosinus is niet bekend.

šŸ”° | Cosinus haakt af als koper van ADO. Zij hadden wekenlang een exclusiviteitsrecht, maar kwam meerdere keren niet met geld over de brug. De termijn is inmiddels verstreken, waardoor United Vansen op zoek gaat naar een nieuwe koper. — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) April 12, 2021

ADO houdt hoofd boven water

Eerder werd bekend dat United Vansen meerdere keren in financiƫle gebreke is gebleven, waardoor de Haagse voetbalclub per direct in financiƫle problemen terecht kwam. Met diverse lapmiddelen weet ADO haar hoofd vooralsnog boven water te houden. Voorafgaand aan het seizoen committeerde UVS zich aan het beleidsplan voor dit seizoen, met de daarbij behorende financiƫle verplichtingen. Op dit moment is het bedrijf uit China nog meer dan twee miljoen euro verschuldigd.