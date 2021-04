Fotografen in de rij voor babyvosjes in Haagse Bos: ‘Eentje ging even model zitten, supergaaf’

Drugshandel, drugsexport en witwassen, politie houdt negen verdachten aan

Negen mannen zijn dinsdag door de politie aangehouden op verdenking van drugshandel, drugsexport en witwassen. De jongste verdachten is 27 jaar oud, de oudste 59. De mannen konden worden aangehouden na onderzoek van rechercheurs van Team Scheveningen. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.

Bij het doorzoeken van woningen en bedrijfspanden trof de politie wapens, geld en administratie aan en zijn auto’s en druggerelateerde spullen in beslag genomen. In het onderzoek werd ook een autoverhuurbedrijf in Den Haag doorzocht. De auto’s die dit bedrijf verhuurt, zijn in beslag genomen, omdat ze vermoedelijk zijn verkregen met crimineel geld.

Het rechercheteam heeft ook gebruik gemaakt van informatie van Encrochat. Dat bedrijf bood jarenlang cryptocommunicatiediensten aan, voornamelijk aan criminelen.

Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang en ze sluit daarom niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.