Gemeente controleert strenger op huisvestingsvergunning bij huurhuizen

De gemeente gaat strenger handhaven op de huisvestingsvergunning bij huurhuizen. ‘De regels zijn helder en de vele verhuurders en huurders die zich netjes aan de regels houden ergeren zich, net als ik, dood aan de onroerendgoed cowboys die misbruik maken van de grote vraag naar betaalbare huizen op de Haagse woningmarkt en de prijzen van eenvoudige woningen onverantwoord hoog opdrijven. De Haagse Pandbrigade gaat daar scherp op letten’, laat wethouder Marijn Balster van Wonen weten.

Wie in Den Haag een huis wil huren moet rekening houden met zijn inkomen en het aantal punten dat een huurhuis waard is. ‘Zo zorgt de gemeente ervoor dat deze woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen’, staat op de site van de gemeente.

Een vergunningsplicht geldt voor alle woningen boven de 752,33 euro per maand en die 185 woonwaarderingspunten hebben. Woningen met meer dan 185 punten, maar met een huur onder de 975,92 euro vallen er onder. Dat betekent dat de verhuurder voor die woningen moet zoeken naar een huurder met een inkomen onder de 60.036 euro (eenpersoonshuishouden) of 70.036 (meerpersoonshuishouden).

Strengere controle

Volgens de wethouder houden de meeste mensen zich aan de vergunningsplicht. ‘Middeldure huurwoningen moeten in Den Haag vooral bewoond worden door inwoners met een middeninkomen en dat lukt steeds beter’, zegt Balster.

Desalniettemin gaat de gemeente strenger controleren. De Haagse Pandbrigade krijgt er tien fte bij, daardoor is er meer ruimte om meldingen van bewoners te bekijken, maar ook zelf te speuren naar overtredingen op bijvoorbeeld huizensite Funda en Facebook. ‘Je kan veel overtredingen in huisvesting ontdekken in rare berichtjes op het internet’, aldus de woordvoerder van de wethouder.

Vrije huursector betaalbaar houden

‘Het grote tekort aan betaalbare huurwoningen lossen we hier helaas nog niet mee op; daarvoor moeten er veel meer woningen bijkomen. We zorgen er met de huisvestingsvergunning wel beter voor dat woningen niet worden weggekaapt door degene die het meest kan of wil betalen.’ Volgens Balster probeert de gemeente met alle macht de vrije huursector betaalbaar te houden. ‘Maar zolang verhuurders in de vrije sector mogen vragen wat ze willen, blijft het voor veel woningzoekenden ingewikkeld om er tussen te komen.’

