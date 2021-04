‘Jongens beter opvoeden en voer pikpraat-app in in strijd tegen vrouwenintimidatie’

Gemiddelde huurprijs daalt: ‘Huurplafond is in veel grote steden bereikt’

In Den Haag is de gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector met 3,5 procent gedaald naar 15,95 euro per vierkante meter per maand. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. De gemiddelde prijs per vierkante meter van huurwoningen daalde in het eerste kwartaal landelijk met 2,4 procent in vergelijking met een jaar eerder naar 16,34 euro per vierkante meter.

Van de vijf grote steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht) staat onze stad nu op een derde positie waar het gaat om de gemiddelde huurprijs. Een woning in Amsterdam is significant duurder met gemiddeld 21,76 euro per vierkante meter per maand, in Utrecht is dat 17,78 euro.

De prijsontwikkelingen op de huurwoningmarkt liggen in lijn der verwachting zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. ‘Het huurplafond is in veel grote steden inmiddels bereikt en COVID-19 versterkt dit effect. Mensen kunnen en willen niet meer betalen, dus stagneren de huurprijzen.’

Woningtekort

‘De Nederlandse woningmarkt kampt nog steeds met een groot woningtekort’, vervolgt De Groot. ‘De verhoudingen in de huurmarkt zijn uit balans. Er is een te groot aandeel aan sociale huurwoningen en het aandeel vrije sector huurwoningen is veel te klein.’ De directeur vindt dat beleggers door de huidige regelgeving steeds meer ontmoedigd worden om te willen investeren in de vrije huursector. ‘Hun bijdrage zou juist gestimuleerd moeten worden. Wanneer het woningaanbod in de vrije sector wordt vergroot, komen vraag en aanbod weer dichter bij elkaar. Uiteindelijk zal dit leiden tot dalende huurprijzen in de vrije sector.’

