Islam Democraten stelt vragen over heimelijk volgen van burgers door NCTV

Islam Democraten (ID) in de gemeenteraad wil weten of ook de gemeente Den Haag op onrechtmatige wijze verkregen informatie heeft gekregen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het vergaren van kennis over burgers op deze manier werkt volgens de partij discriminatie en vooringenomenheid in de hand. Mocht dit toch zijn gebeurd dan wil de partij weten wat de reden daarvoor is geweest en welke afdeling zo’n verzoek heeft gedaan.

ID stelt de schriftelijke vragen nadat deze week uit onderzoek van NRC bleek dat de NCTV in strijd met de wet jarenlang privacygevoelige informatie over burgers heeft verzameld en verspreid. Zo zouden personen in beeld gebracht zijn op verzoek van gemeenten en een overheidstaskforce terwijl daar geen wettelijke basis voor bestaat voor de NCTV. Mocht dit ook in Den Haag zijn gebeurd dan wenst de partij dat hiervoor excuses wordt gemaakt aan de personen bij wie op deze wijze informatie is vergaard.