‘Jongens beter opvoeden en voer pikpraat-app in in strijd tegen vrouwenintimidatie’

Na het protest tegen vrouwengeweld op het Malieveld van afgelopen zondag pleit Hart voor Den Haag opnieuw voor het invoeren van een pikpraat-app in Den Haag. Met die app kunnen mensen op een eenvoudige, veilige en anonieme manier melden dat ze op straat worden nagesist, nageroepen of lastiggevallen. De oproep is niet nieuw, de partij deed hetzelfde voorstel al in 2020. ‘We doen opnieuw een beroep op het stadsbestuur om straatintimidatie aan te pakken. Het naroepen van beledigende opmerkingen, het achtervolgen van vrouwen en het soms zelfs ongevraagd aanraken, zijn volstrekt onaanvaardbaar’, zegt fractievoorzitter Richard de Mos.

Naast het invoeren van een app zouden jongens ook beter opgevoed moeten worden op scholen. ‘Bij het vak seksuele voorlichting op middelbare en wat mij betreft ook op basisscholen, moeten kinderen les krijgen over hoe ze op een normale manier met elkaar omgaan. Daartoe hoort niet het uitschelden van vrouwen en het zien van dit geslacht als seksueel object. Zijn er signalen dat dat ontspoort, moeten de ouders – en als dat niet werkt Jeugdzorg – ingeschakeld worden om dit vroegtijdig te sturen op intimiderend gedrag.’

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de gemeente Den Haag bleek in maart dat bijna de helft van de Hagenaars in een jaar tijd te maken heeft gehad met straatintimidatie. De gemeente stelde eerder dat een door Hart voor Den Haag gewenst lokaal sisverbod niet kan worden opgenomen in de APV, dat zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting concludeerde het gerechtshof.

‘Omdat de rechter uit oogpunt van de vrijheid van meningsuiting anders besloot, blijft het aanpakken van straatintimidatie lastig. Daarom moet de landelijke overheid hier wetgeving voor maken’, aldus De Mos. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) kondigde na het onderzoek aan om voor de zomer met een actieplan te komen.

