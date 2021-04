Let op! Laagvliegende ooievaars: verliefd stel bouwt nest op woonhuis in Mariahoeve

Kabinet wil stapsgewijs naar open samenleving: ‘Ook wij zitten in een spagaat’

Het kabinet wil stapsgewijs werken richting een open samenleving in de zomer. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend bij de persconferentie. Er komen volgende week nog geen versoepelingen van de coronamaatregelen. Nieuwe versoepelingen kunnen pas na de piek van de huidige coronagolf. Wel werd bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang maandag weer helemaal open gaat. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Eerder werd de hoop uitgesproken om vanaf 21 april te versoepelen. Maar dat is nog niet aan de orde. Die voorgenomen versoepelingen zullen op z’n vroegst vanaf 28 april worden doorgevoerd, maar ook dan geldt: de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames moeten het toelaten, waarschuwde Rutte. ‘We bekijken het per week. Ook 28 april is een mogelijke datum’, benadrukte Rutte.

Het demissionaire kabinet zit in een spagaat, vertelde Rutte. ‘Er is een wereld buiten en een wereld binnen het ziekenhuis’, zo refereerde de premier naar een brief van een ziekenhuisbestuurder. ‘Het beeld van twee werelden vind ik heel herkenbaar. Het is precies waar wij als kabinet mee worstelen. Iedereen ziet: de situatie in de zorg is nijpend, ook omdat het ziekteverzuim schikbarend hoog is. Mensen in de zorg lopen op hun tandvlees. Maar de situatie in de samenleving is niet minder nijpend. Overal nemen de problemen toe. Dat is de spagaat waar we in zitten.’

Van kleine naar grote stappen

Volgens Rutte hebben we allemaal onze eigen coronawerkelijkheid. ‘Laten we de belangrijkste werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Die werkelijkheid is positiever: het einde is echt in zicht. De werkelijkheid dat de samenleving op een verantwoorde manier weer open kan.’

Dat moet dan via een ‘openingsplan dat zicht biedt op een mooie zomer’, aldus Rutte. ‘ De samenleving kan op een verantwoorde manier open. We zetten kleine stappen in het begin en grotere stappen als de kwetsbaarste groepen zijn gevaccineerd.’

Vijf stappen naar open samenleving

De Jonge sprak over een stappenplan met vijf stappen. De eerste stap gaat in op 28 april. Rutte benadrukte dat het een mogelijke datum is. Voorwaarde is dat de huidige golf van het virus over zijn piek heen is. Het definitieve besluit wordt volgende week dinsdag genomen.

Dan heeft het kabinet het voornemen om de avondklok te beëindigen. Ook is dan het advies om twee mensen per dag thuis uit te nodigen in plaats van één. Buitenterrassen mogen onder voorwaarden weer open en er komt ook een verruiming voor winkels.

Terug naar normaal

‘Vervolgens nemen we steeds een aantal beperkende maatregelen weg’, zei De Jonge. Tot 7 juli wordt dan de samenleving geleidelijk steeds verder geopend. Zo hoopt het kabinet dat op 26 mei de restaurants weer open kunnen, en per 16 juni evenementen weer mogelijk zijn. Per 7 juli kan het thuisbezoek worden versoepeld tot 6 à 8 personen per dag. Op een nog nader te bepalen datum kan Nederland ‘terugkeren naar normaal’.

Toch is er geen honderd procent zekerheid, waarschuwde de coronaminister. ‘Er zijn nog onzekerheden. Bijvoorbeeld hoeveel vaccinaties we binnen krijgen en hoe goed men zich aan de basismaatregelen houdt.’

Buitenschoolse opvang weer helemaal open

De buitenschoolse opvang (bso) gaat maandag weer helemaal open. Voor de bso zullen dezelfde regels gelden als voor de basisscholen, die twee maanden geleden opengingen.

Bij de scholen moet bij een besmetting een hele schoolklas in quarantaine. Leerlingen hoeven niet op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven, leerkrachten moeten wel die afstand bewaren tot kinderen.

Borden met basisregels

Bij de persconferentie waren voor het eerst ook borden te zien waarop de basisregels staan. Op die manier wilden Rutte en De Jonge nog eens het belang benadrukken van handen wassen, anderhalve meter afstand houden en testen. Het was de eerste keer dat deze borden worden getoond. De borden staan op de katheders van Rutte en De Jonge.