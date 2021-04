Let op! Laagvliegende ooievaars: verliefd stel bouwt nest op woonhuis in Mariahoeve

Pas op als je over de Hofzichtlaan rijdt, er kan zomaar een ooievaar voorbij vliegen. Daarvoor waarschuwt de Haagse Vogelbescherming. Sinds een tijdje bouwen daar twee verliefde ooievaars aan hun nest.

‘Op zoek naar takken lopen ze langs de berm en over het asfalt. Of ze vliegen laag over de weg’, laat de Vogelbescherming weten. ‘We vragen weggebruikers langzaam te rijden.’ Om automobilisten te waarschuwen zijn speciale borden geplaatst langs de weg.

Het nieuwe stelletje maakt een nest op een woonhuis langs de Hofzichtlaan. ‘De vogels hebben elkaar ontmoet in de winter. Het weiland naast Park Marlot is een bekende plek waar ooievaars tijdens koude maanden bij elkaar komen. Door de bomen rond het veld vinden ze hier beschutting.’ Daarnaast kunnen de vogels hier beter voedsel vinden, omdat het hier warmer is. Dan zijn er op koude dagen ook nog grote insecten, regenwormen, mollen en muizen te vinden.’

Mariahoeve, the place to be

Ondanks dat er in het veld een nestpaal staat kozen de ooievaars de afgelopen jaren voor een flat of woning om een nest te bouwen. ‘Mariahoeve is van oudsher een plek waar ooievaars nestelen. Ze broeden graag bij elkaar in een kolonie en inmiddels zijn er zes bezette nesten’, weet de lokale Vogelbescherming.

De Vogelbescherming weet veel over het mannetje. Toen het dier jong was kreeg hij voor wetenschappelijk onderzoek een ring om zijn poot met een uniek nummer. ‘Hij is in 2018 geboren in het zuiden van Den Haag, in het boomnest bij Manege Berestein.’ Het vrouwtje is niet geringd, dus het is onbekend waar ze vandaan komt en hou oud ze is.

