Tijdens ramadan kijken moslims om naar anderen, Ayet doet dat in Somalië

Voor moslims begint vandaag de Ramadan, voor de tweede keer in coronatijd zal er een maand gevast worden. Van zonsopkomst tot zonsondergang mag er niet gegeten en gedronken worden, ook roken of seks zit er niet in deze maand. Zieken, ouderen, zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 11 jaar zijn niet verplicht om te vasten tijdens de ramadan.

Daarnaast is het een maand om meer om te kijken naar andere mensen. Ayet Suudioglu, jeugdwerker bij De Jonge Ooievaar in Laakhaven, gaat in deze maand drie dagen naar Somalië om daar hulpbehoeftigen te helpen. ‘Ik ben eerder in Pakistan gezien en heb de armoede daar gezien, dat maakt impact en ik wil opnieuw helpen.’

Waarom ga je naar Somalië tijdens de ramadan?

‘Daarvoor ben ik gevraagd door Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland. We gaan daar voedselpakketten uitdelen, er is kleding voor weeskinderen en we hebben iftar voor hulpbehoeftigen.’

Het contact met de hulporganisatie is er nadat Suudioglu eerder in Pakistan is geweest. Hij was daar om te kijken bij waterputten die ter nagedachtenis aan de overleden Bilal Aydin zijn geslagen. ‘Wij zijn voor Bilal naar Pakistan geweest. Daar hebben we de armoede gezien en gezien hoe mensen hulp nodig hebben. Als je dat hebt gezien wil je blijven helpen.’

Wat brengt het jou?

‘Het geeft me een blij gevoel om daarheen te kunnen gaan. Ik weet dat de hulpvraag groot is en mensen op dit soort initiatieven zitten te wachten. Ik hoop wel op Gods zegen voor de dingen die ik doe. Als dat dan in waarde vermenigvuldigd wordt dan is dat mooi, maar anders had ik het ook gedaan. Ik hou er van om mensen te helpen, dat doe ik hier ook al.’

Is het als jeugdwerker in Laakhavens niet juist een maand om bij de jeugd te zijn?

‘Ik doe het niet allemaal alleen gelukkig. Er zijn genoeg vrijwilligers die de jongeren blijven begeleiden die maand.’

Heb je getwijfeld om te gaan?

‘In het begin ga je twijfelen: het is toch corona. uiteindelijk dacht ik: er moet iemand heen om te helpen en in de ramadan ben je het liefst met gezin en familieleden. Maar ik heb gezien dat ze echt hulp nodig. dan heb ik dat daarvoor over. De familie steunt mij daar wel in gelukkig.’

Wat betekent de vastenmaand voor jou?

‘Toen ik jong was, als kind, zag ik het vooral als vasten. Wanneer je ouder wordt en je verdiept je erin wordt het breder: je gaat meer naar de moskee, je kijkt meer om naar anderen zoals naar je buren of andere mensen die hulp nodig hebben. Het is ook een maand dat je inziet dat het allemaal veel mooier kan. Als de ramadan het hele jaar zou duren zou je een mooiere wereld zien. de ramadan is er om dat in te zien.’

‘In de ramadan doen we meer ons best, en dan merk je dat dingen waarvan je merkt dat je ze het hele jaar kan doen, zoals aan mensen vragen hoe het met ze gaat. Na de ramadan merk ik aan mezelf dat ik meer omkijk naar medemens.’

‘Je ontwikkelt ook echt zelfdiscipline, je bent toch de hele dag bezig met je lusten en begeertes. En je bent je meer bewust van je eigen gedrag. Het is een manier om ook te werken aan de zwakheden in jezelf.’ Het vasten zelf is ook een onderdeel van belang. ‘Je voelt ook honger, dan heb je empathie.’

‘De hoofdreden om mee te doen? Het is een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan god. Die heeft ons gevraagd te vasten en dan doen we dat. Het is een van de vijf zuilen van de islam, het is verplicht.’

Hoe ziet zo’n maand er normaal gesproken uit?

‘De meeste mensen worden ’s nacht wakker, eten dan iets en dan ga je bidden en dan begint je dag. We bidden vijf keer per dag. En in de tussentijd ben je bezig met vasten. ’s Avonds volgt de avondmaaltijd, met veel bezoek en dan volgt een bezoek aan de moskee om te bidden.’

Hoe was dat vorig jaar, tijdens de lockdown?

‘Normaal in de ramadan kom je bekenden tegen door de bezoeken. Of buiten. Maar vorig jaar was er een samenscholingsverbod waardoor dat lastig was. en het avondgebed ging dan niet door omdat de moskeeën maar een aantal binnen mocht hebben en de meesten waren gesloten. Ook bezoek mocht niet. De regels lieten dat niet toe. We hoopten dat het dit jaar anders zou zijn.’

Toch zijn er ook dit jaar maatregelen, hoe bezie je dat?

‘Het is nog moeilijker geworden. Dit jaar mag er maar een persoon op bezoek en na etenstijd is er de avondklok, dus samen wandelen kan ook niet. En naar de moskee kan ook niet. Dat wordt wel lastig, ook voor jongeren. Een ramadan met deze regels is zwaar, maar ik hoor in mijn omgeving wel dat mensen de regels zullen respecteren.’

‘Ik hoor jongeren in Laakhavens zeggen dat ze vinden dat ze het niet kunnen maken om na de avondklok buiten te gaan. Daar word ik wel blij van.’

LEES OOK: