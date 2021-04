Vadercentrum maakt nog steeds mondkapjes: ‘Gaan door zolang het nodig is’

Bijna een jaar geleden begonnen ze bij Vadercentrum Adam in Laakkwartier aan een flinke klus. Ze wilden maar liefst honderdduizend mondkapjes maken. Inmiddels zijn ze over de zeventigduizend heen. ‘Wij gaan door zolang het nodig’, zegt Bilal Sahin van het Vadercentrum.

‘Wij maken mondkapjes voor de mensen die dat niet kunnen betalen’, zegt Sahin. ‘Dat zijn bijvoorbeeld ooievaarspashouders en mensen die naar de Voedselbank gaan.’ Tegelijkertijd is het maken van mondkapjes een mooie dagbesteding voor de mensen bij het Vadercentrum. ‘Het is gezellig’, zegt Maria die vijf dagen per week wel een aantal uur met de mondkapjes bezig is.

Ook bij de Naaijerij in de Boekhorststraat waren ze in de eerste maanden van de coronacrisis druk bezig met mondkapjes. Daar werkten ze zich uit de naad voor onder meer zorginstellingen waar toen een tekort was aan mondkapjes. Dat doen ze nu niet meer. ‘We maken nu vooral glittermondkapjes. Dan is het dragen ervan een beetje een feestje’, zegt Isabel van der Meijde van de Naaijerij.

Blijvertje

Bij het Vadercentrum in Laakkwartier hopen ze nog voor het einde van de coronacrisis de honderdduizend mondkapjes te bereiken. De verwachting is dat dat nog een paar maanden duurt. En ook als de coronacrisis voorbij is, blijft er vraag naar mondkapjes volgens Sahin. ‘Ik denk dat het een blijvertje is. Niet alleen voor corona, maar voor de hygiëne in het algemeen.’