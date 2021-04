VIDEO: Den Haag is er klaar voor: ‘Ik spreek je wanneer we de straten vullen’

Art-S-Cool bestaat 10 jaar, kinderen mogen bedenken hoe het feest eruit ziet

Art-S-Cool, de kunstschool uit de Schilderswijk voor kinderen, bestaat in 2021 tien jaar, maar groots vieren zit er door de coronamaartregelen niet in. ‘In deze coronatijd is het lastig echt een feestje te vieren’, zegt directeur en oprichter Laura van Eeden. Toch zal het jubileum gevierd worden en de kinderen van de school mogen zelf bedenken hoe dat er uit moet gaan zien.

De kunstschool roept kinderen op om zelf mee te helpen om een activiteit te organiseren om het jubileum te vieren. ‘We hebben het idee opgevat een jubileumjaar ervan te maken om er toch een feest van te maken. Het grootste feest zou zijn om met de kinderen samen een feest te gaan organiseren. Dan moeten kinderen er zelf mee aan de slag om iets te bedenken en organisatie. Kinderen zijn zo creatief, dat kunnen zij ook heel goed.’

🎉🎈 Hoera! Art-S-Cool bestaat 10 jaar! Dat gaan we vieren op jouw manier! 🎈🎁🎊 Zit jij vol goede ideeën? Ben je 9 jaar of ouder? Hou je van kunst en ook wel van een feestje? Geef je dan snel op voor het Kinder-Jubileum-Comité:https://t.co/bf2NXes2Gd pic.twitter.com/hTEKfKprkz — Art-S-Cool (@ArtSCoolDenHaag) April 13, 2021

Tien jaar geleden is Art-S-Cool opgericht om kunst tot leven te brengen door middel van kunstlessen voor leerlingen en hun ouders, ook heeft ze als doel bewoners met elkaar te verbinden door kunstprojecten in de wijk. Dat doen ze omdat het collectief vindt dat kunst voor ieder kind belangrijk is.

‘Het is een hele generatie die we hebben gezien in tien jaar. Maar er is nog een hele weg te gaan. Onze volgende stap is om mee te groeien met de kinderen.’ Zo wil de school naast de jonge kinderen uit het basisonderwijs ook tieners gaan begeleiden. ‘Daar willen we ook kijken naar het aanbod, bijvoorbeeld ook in samenwerking met mbo’s. Dat is een doelgroep waar we graag mee aan de slag willen.’

‘We hebben echt een plek in de wijk’

‘Een mijlpaal is wel dat we echt een plek in de wijk hebben. We waren eerder in antikraakpanden. Nu hebben we echt een plek. We doen ook veel op scholen en op straat, maar nu kunnen kinderen ook naar ons toe. Dat biedt mogelijkheden.’ De kunstschool zit samen met andere organisaties in het talentenhuis in de Schilderswijk. Ook is Van Eeden trots op prijzen die ze als school hebben mogen ontvangen, waaronder de Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit 2015. ‘Het project Haagse Dierentuin was ook heel mooi, daar koppelden we ook kinderen uit andere wijken aan elkaar.’

Den Haag FM ging in 2017 langs bij het project Haagse Dierentuin.

Talentontwikkeling en begeleiding

Art-S-Cool bestaat uit een kunstenaarscollectief die de kunstactiviteiten ontwikkelen en verzorgen, daarbij is er ruimte voor talentontwikkeling. ‘Heel veel kinderen maken bij ons kennis met kunst en dan ontdekken ze hoe leuk ze het vinden en krijgen ze een drive om door te gaan.’ De kunstschool helpt kinderen ook om de stap te maken naar kunstonderwijs. ‘Wij kunnen dan helpen met het maken van een portfolio. Wij brengen ze in aanraking met vervolgonderwijs op het gebied van kunst. Het is een heel traject waar we kids bij kunnen begeleiden.’

‘De doorstroom van onze jonge talenten naar voortgezet kunstonderwijs heeft nog niet plaatsgevonden’, vertelt Van Eeden. ‘En toch ben ik trots op de talentontwikkeling. We zitten toch in een wijk waar de afstand tot de kunstwereld is groot. Dus dat we ze ermee in contact kunnen brengen is al heel bijzonder. Ik hoop van harte dat het een keer lukt. Wie weet horen we ooit een student zeggen: “Ik zat ooit op Art-S-Cool”.’

Foto’s: Saad Jasim