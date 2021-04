Woning verhuren in de vakantie? Dat mag, zolang het niet structureel is

Coronavirus: 199 nieuwe besmettingen in Den Haag

Er zijn in de afgelopen 24 uur 199 coronagevallen bijgekomen in Den Haag. Het weekgemiddelde komt daarmee uit op 238. Het aantal besmettingen is lager dan dinsdag (206) en vorige week woensdag (229). Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Landelijk zijn er tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen 5503 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM. Dat is aanzienlijk minder dan in de dagen ervoor, maar het is ook behoorlijk weinig voor een woensdag.

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.260 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 7180 nieuwe gevallen per dag. Het is de eerste keer in ongeveer een week dat het gemiddelde daalt.

Ziekenhuisopnames

In Den Haag was er in het afgelopen etmaal geen sprake van een sterfgeval. Op woensdag is er tot nog toe één ziekenhuisopname geregistreerd, dinsdag waren dat er negen.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder afgenomen. In totaal zijn nu 2499 patiënten met Covid-19 opgenomen, 55 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 784 op de intensive care, tien patiënten minder dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 45 tot 1715. Dinsdag nam het aantal opgenomen Covid-patiënten ook al af, met 28. De twee dagen daarvoor steeg dit aantal met 91.