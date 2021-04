‘Geen ruimte voor volledige heropening van markten’

Elke versoepeling leidt tot meer coronabesmettingen en dat laat de huidige situatie niet toe. Daarom kunnen marktkramen die andere artikelen dan levensmiddelen verkopen niet worden toegelaten op markten. Dat zei de advocaat namens de Staat tijdens het kort geding dat de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) had aangespannen om heropening af te dwingen.

Markten zijn op dit moment alleen open voor kramen die voedingswaren verkopen of essentieel geachte drogisterijwaren. Andere marktkooplieden worden geweerd om coronabesmettingen te voorkomen. Volgens de CVAH zou het om een kleine groep extra kramen gaan en is het oneerlijk dat in supermarkten wel niet-essentiële producten te koop zijn. Mocht de rechter heropening van alle kramen afwijzen, dan vraagt de CVAH om in ieder geval bestellen en afhalen toe te staan. Op de Haagse Markt is dat al een mogelijkheid voor een deel van de ondernemers.

Maar de Staat ziet geen ruimte voor versoepelingen en wees op de coronapersconferentie van dinsdagavond. Daaruit bleek dat Nederlanders pas een eerste stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen verwachten als de piek van de derde coronagolf voorbij is. De rechter doet op 28 april uitspraak in de zaak.

Demonstratie Malieveld

Dinsdag werd er door marktkooplui gedemonstreerd op het Malieveld. ‘We worden niet gezien, we worden niet gekend’, zei marktkoopman Paul Bol tegen mediapartner mediapartner Omroep West. ‘De hele week gaat het weer over het openstellen van de terrassen. Alles wordt genoemd, behalve de markt. En we zijn met 17.000 ondernemers en we worden niet genoemd. We hebben eigenlijk het gevoel dat we compleet buiten spel staan.’

