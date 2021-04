GroenLinks pleit voor meer bomen in versteende kustwijken Scheveningen

Coalitiepartij GroenLinks wil dat er meer bomen komen in de versteende kustwijken van Scheveningen. Volgens de partij plant de gemeente nu nauwelijks bomen, omdat door de zoute zeewind bomen er slechter groeien, ze stelt echter dat met de juiste beschutting kunnen bepaalde soorten bomen prima gedijen. GroenLinks dient donderdag een voorstel in voor meer bomen aan de kust. In de gemeenteraad wordt morgen gesproken over de Bomennota.

‘De beperkte ruimte in Den Haag vraagt erom dat we alle kansen voor het aanplanten van bomen aangrijpen. We kunnen daarom niet de alle wijken aan de kust op voorhand uitsluiten, maar moeten per locatie bekijken of het planten van een boom mogelijk is’, vindt fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Op Scheveningen pleit de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) al langer voor meer bomen en groen. ‘Ook de bewoners van het Havenkwartier verdienen een leefbare omgeving met voldoende bomen en groen. De BOH denkt daarom graag mee bij het vinden van geschikte groeilocaties in de wijk en hoopt dat de gemeente over de brug komt door meer bomen en struiken aan de kust te plaatsen’, legt Ton Hulleman van BOH uit.