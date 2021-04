Eigenaresse sprakeloos na inval in restaurant aan de Reinkenstraat: ‘De sleutel paste niet’

Bij de politieactie dinsdag in het kader van een drugsonderzoek is ook een inval gedaan bij het restaurant Greek Express in de Reinkenstraat. Echter heeft die zaak sinds twee weken een nieuwe eigenaar die naar eigen zeggen niet weet waarom ook haar zaak doorzocht is. ‘Ik kan niks nu. Ik kan enkel voor de deur staan’, vertelt eigenaresse Jeanine van den Berg aan Den Haag FM.

‘De politie geeft niet veel informatie vrij, we weten niet wanneer we weer open kunnen.’ Enigszins verbouwereerd vertelt ze dat een kennis dinsdag naar de zaak ging om te bevoorraden: ‘Maar de sleutel paste niet. Ze hebben het slot er uitgehaald.’ Een dag later is ze zelf bij de zaak langs geweest, door het nieuwe slot kon ze zelf niet naar binnen, ‘maar ik zag wel dat de computer weg was’.

‘Je weet niet wat mensen nu gaan denken. Mensen horen het toch van elkaar’, vertelt Van den Berg na de inval. De politie bevestigt dat er een inval is gedaan in de zaak, maar kan lopende het onderzoek niets zeggen over de reden van de inval. ‘Het is voor mij een raadsel’, zegt de eigenaresse.

Nieuwe eigenaar sinds april

Sinds begin april is de zaak overgenomen, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. ‘Ik denk niet dat de politie gekeken heeft of het nog op de naam van de oude eigenaar staat. Ze hebben een inval gedaan zonder te kijken.’ Zelf beseft ze nog niet goed wat haar is overkomen. ‘Ben een beetje sprakeloos wat er is gebeurd.’ De oude eigenaar zegt ze niet te kennen. ‘Ik zou niet weten wat diegene gedaan heeft. Daar heb ik geen banden mee.’

Het gevolg is dat de zaak voorlopig niet open kan. ‘Het eten wat ik gekocht heb kan ik dadelijk weggooien.’ Ze hoopt snel weer open te gaan. ‘Ja, je moet toch draaien op een gegeven moment. Dat wil ik ook. Voorlopig verdien ik niks. Het was eerst investeren en nu komt er niks binnen.’

LEES OOK: Drugshandel, drugsexport en witwassen, politie houdt negen verdachten aan