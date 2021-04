Nieuwe reeks torenconcerten bij Theater De Vaillant afgetrapt

Wanneer je door de Schilderswijk heen loopt kan het zomaar zijn dat je weer deelgenoot wordt van een van de concerten georganiseerd door Theater De Vaillant. Het cultuuranker van stadsdeel Centrum is deze week, tegelijk met de start van de ramadan, weer begonnen met een serie Torenconcerten.

De torenconcerten zijn bedoeld als muzikaal hart onder de riem voor buurtbewoners. ‘Om onze wijkbewoners en andere Hagenaars een cultureel hart onder de riem te steken met muziek uit alle windstreken.’ De Perzische zanger Ilyas Nadjafi was dinsdag de eerste artiest in de toren, hij verwelkomde de ramadan op muzikale wijze. Zijn torenconcert is, net als eerdere edities, terug te vinden op de YouTube-pagina van het theater.

Haagse artiesten die zelf ook eens een concert willen verzorgen vanuit de toren kunnen zich aanmelden bij het theater. Houdt er wel rekening mee dat er minimale ruimte is in de toren. ‘Bijvoorbeeld een piano krijgen we de trap niet op!’

Vorig jaar nam Den Haag FM een kijkje bij het torenconcert van het Residentie Orkest.

