Studenten helpen ondernemers Laakkwartier met zichtbaarheid online

In Laakkwartier is vandaag het HYPE lab Laak geopend. Het lab is een project waarbij hbo-studenten van TMO Fashion Business School retailers helpen met digitalisering en meer online zichtbaarheid van hun winkels en het Laakse winkelgebied, ze zullen daarvoor een aantal dagen in de week in Laak zijn. Ook studenten van ROC Mondriaan Den Haag helpen. 25 winkels zijn reeds aangesloten bij het project.

Het eerste wapenfeit is de app ‘Shoppin Laak’, in de app kunnen deelnemende winkels een eigen pagina krijgen. Klanten kunnen de app gebruiken om in contact te komen met de winkel en een online bestelling plaatsen om die vervolgens op te halen.

Stadsdeeldirecteur Laak Lawrence Eghosa: ‘Het Laakkwartier kent een heel divers winkelaanbod. Veel winkels hebben een uniek assortiment dat je niet in andere wijken terugvindt. Daarom ben ik erg blij met het HYPE lab! Het biedt de mogelijkheid voor een grotere groep consumenten om met gebruik van de Shoppin Laakapp zowel on- als offline de winkels (beter) te leren kennen. En nu een flink deel van de Haagse winkeliers nog moet werken binnen de beperkingen van de coronamaatregelen, is het goed om een nog betere lokale binding te krijgen met ondernemers in Laak.’

HYPE lab wordt mede gefinancierd uit het actieprogramma Den Haag Winkelstad, dat actieprogramma zet in op het versterken van het ondernemerschap, een aantrekkelijke openbare ruimte in de winkelgebieden en een kwalitatief hoogwaardig en divers winkelaanbod met een focus op het ondersteunen van lokale ondernemers.