Terrassen voorlopig nog niet open: ‘Iedereen is murw geslagen omdat versoepelingen steeds worden uitgesteld’

Het besluit om de buitenterrassen voorlopig nog niet toe te staan is een teleurstelling voor horecaondernemers, dat zegt Anil Soekhoe van de Haagse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Er wordt ons iedere keer een worst voor gehouden en die wordt steeds vooruitgeschoven. En dat is pijnlijk omdat we alweer zes maanden helemaal op slot zitten.’

Eerder lekte uit dat het kabinet de terrassen op 21 april zou willen openen, dinsdagavond werd duidelijk dat dat nog niet gaat gebeuren. ‘Wij waren er al klaar voor, omdat wij op een gereguleerde manier triage kunnen doen. Dat hebben we vorig jaar in de zomer bewezen. Wij zijn in staat om mensen op veilige afstand te houden en die netjes aan tafel te zetten in plaats van naast en op elkaar in een park.’

‘Als het straks lekker weer is gaat iedereen naar buiten. En dat is juist het moment om dat gereguleerd te doen. Op de terrassen van de horeca. Helaas vissen we weer achter het net’, vervolgt Soekhoe. ‘We begrijpen het best: volksgezondheid komt op nummer 1. Maar we horen ook geluiden van medici die zeggen “gooi de terrassen open“, want dat is veel veiliger dan hutjemutje op elkaar te zitten. En onze klanten zijn ook teleurgesteld. We verlangen allemaal naar een stukje vrijheid.’

Onder meer burgemeester Jan van Zanen bepleitte het heropenen van terrassen. ‘Maar het zijn landelijke maatregelen en ook de gemeente en burgemeester is aan die regels gebonden. Als zij versoepelingen willen zal dat landelijk geregeld moeten worden.’

‘Iedereen is nu murw geslagen’

‘Alle horecaondernemers hebben het lastig. We zijn open voor takeaway, dat is goed voor 10 tot 20 procent van de omzet die je normaal gesproken zou doen. Ook de terrasuitbreiding is goed voor zo’n deel. Uiteindelijk kunnen wij als horeca pas echt normaal draaien als we ook binnen wat open mogen doen.’ Wat Soekhoe betreft zou dat kunnen met een vastgesteld aantal gasten per vierkante meter. ‘Dan pas wordt een ondernemer een beetje in zijn hart geraakt van blijheid, want dan kan ie weer normaal draaien en gasten ontvangen. Iedereen is nu murw geslagen omdat versoepelingen steeds worden uitgesteld.’

Verplichte vaccinatie

Een eventuele vaccinatieplicht voor een bezoek aan de horeca roept nog wel wat vragen op. ‘We hebben de routekaart ook gezien. We hebben er nog vraagtekens bij, we vinden zelf dat we op een veilige manier open kunnen. De vaccinatieplicht, daar worden testen mee gedaan, maar dit moet nog uitgezocht worden. Het is nu nog te vaag voor ons en er moet nog wat voor uitgezocht worden.’

In gesprek over openingsplan

KHN heeft gezegd met het demissionaire kabinet in gesprek te willen gaan over de voorwaarden in het dinsdagavond gepresenteerde openingsplan waarop de horeca open zou kunnen. Dat zegt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de persconferentie waarin het plan werd gepresenteerd. Maar de datum waarop de horeca voor het eerst weer gasten binnen zou mogen ontvangen is volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen nog wel ver weg