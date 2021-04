VIDEO: Den Haag is er klaar voor: ‘Ik spreek je wanneer we de straten vullen’

Lekker op het terras met een drankje, uit eten of tot zonsondergang chillen bij een strandtent. We kijken er allemaal naar uit, maar moeten nog even volhouden. Bij de Haagse fotograaf en videomaker Renske Derkx begon het ook weer te kriebelen. ‘Iedereen is er heel erg klaar voor weer iets te kunnen’, vertelt ze. Daarom maakte ze een video om bij weg te dromen als ‘Den Haag weer opengaat’.

Vorig jaar maakte Derkx al een video over de stilte in de stad. ‘Toen was het heel stil en leeg. Ik heb altijd gedacht: ik hoop dat ik ook weer een video kan maken met mensen erin.’

Toen ze tijdens het werken aan een ander project een nummer tegenkwam, kreeg ze inspiratie. ‘Het leek me kicken om een video te maken over: Den Haag is er klaar voor.’ Zelf kan ze ook niet wachten tot de versoepelingen van de coronaregels: ‘Ik wil weer lekker knallen en op een terras zitten in een levendige stad.’ Derkx maakte haar video met spoken word artist Benzo Karim.

KIJK TERUG: Nog een keer genieten van een besneeuwde stad