Warm onthaal voor Olympische medaillewinnaars tijdens Olympic Festival op strand Scheveningen

Atleten die een medaille winnen tijdens de Olympische Spelen in Tokio in juli wacht een warm onthaal tijdens het Olympic Festival op het strand van Scheveningen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Vanwege de coronacrisis mogen de sporters namelijk na hun prestatie niet langer dan twee dagen in het Olympisch dorp blijven. ‘Nu kunnen succesvolle sporters alleen of in kleine groepjes een geweldig welkom krijgen in Den Haag. Zo maken we van de nood een deugd’, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF.’

Het Olympic Festival is de opvolger van de Olympic Experience dat tijdens de spelen in Rio in 2016 ook op het Scheveningse strand werd gehouden. Tijdens de spelen zijn de evenementen vanaf het strand via grote televisieschermen te volgen en wordt er op het strand de mogelijkheid geboden om allerlei sporten te beoefenen onder begeleiding van meer dan vijftig verschillende sportbonden. Oorspronkelijk zou het festival net als de spelen in 2020 plaatsvinden, maar dit werd vanwege de coronapandemie een jaar uitgesteld.

Normaal gesproken komen supporters van de Nederlandse atleten op locatie samen in het Holland Heineken House. Vanwege de coronapandemie en de regels die in Japan gelden gaat dat dit jaar niet door. ‘Omdat er in Tokio geen Holland Heineken House zal zijn wilden we in samenwerking met de gemeente Den Haag de fan-betrokkenheid, die we normaal ter plekke hebben, nu in Nederland creëren’, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van de sportkoepel. ‘Daarbij zullen we uiteraard de dan geldende regels volgen.’