Woning verhuren in de vakantie? Dat mag, zolang het niet structureel is

Het is vanaf augustus toegestaan om een woning korte tijd te verhuren als vakantiewoning, maar het structureel onttrekken van woningen van de markt wordt verboden. Die nieuwe regel gaat 1 augustus in. Dat kan door de komst van de Wet toeristische verhuur, daardoor is het voor gemeenten mogelijk om regels te stellen die er voor zorgen dat vakantieverhuur in woningen kan, zonder dat woningen hierdoor verdwijnen van de woningmarkt.

‘Ga je een weekend weg, of een paar weken in de zomer? Dan kan je je huis verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb. Vijf keer, maximaal 30 dagen per jaar. Wie netjes een vergunning en registratienummer aanvraagt, kan dan binnen de spelregels zijn gang gaan’, legt wethouder Martijn Balster (PvdA) uit.

In Den Haag bestond al een verbod op het vakantieverhuur van een woning, maar de gemeente greep pas in als woningen structureel werden onttrokken van de woningvoorraad. Een uitspraak van de Raad van State zette vorig jaar een streep door het toestaan van vakantieverhuur. Sindsdien is dat verboden.

Partijen die via woningplatforms permanent woningen verhuren, krijgen met stevige handhaving te maken. ‘We hebben elke woning in de stad nodig. Woningen moeten geen verdienmodel worden voor commerciële partijen. Daarom staan we structurele verhuur niet toe en handhaven we strikt.’