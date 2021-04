Stadsdichter Sjaak Kroes heeft nieuwe bundel over zijn jeugd in Den Haag: ‘Leuke, nostalgische dingen’

4 tips om je de komende weken niet te vervelen in Den Haag

In lockdowntijd zit creatief Den Haag niet stil. Deze week zijn er weer genoeg leuke dingen te doen in de stad. In Haags Bakkie op Den Haag FM lichtte Lex Rijkers Meinen van Den Haag To Go zijn tips voor deze week toe.

Movies That Matter filmfestival

‘Van vrijdag 16 april tot en met zondag 25 april gaat het internationale filmfestival over mensenrechten door. Online. Een aantal filmtips: Fly So Far, Night of the Knights en Shadowgame.’

O, O, RADIO met Marco Bijsterbosch

‘Zondag 18 april is vanaf 16.00 uur op ooradio.nl Marco Bijsterbosch te gast: het brein achter de events op de Grote Markt. Deze avond speelt hij zijn favoriete muziek. Bijsterbosch is de peetvader van de Haagse bandjescultuur, het geniale brein achter Sniester en eigenlijk al het leuke wat op de Grote Markt gebeurd. Precies tien uitzendingen geleden was hij al te gast voor een korte set tijdens de opening van de Haagse Popweek, maar we willen meer. Dus aankomende zondag twee uur lang de pareltjes uit de collectie van deze Haagse held.

Online solo’s van FIRMA MES

‘Donderdag 22 april tot en met zondag 25 april speelt toneelgroep FIRMA MES drie online solo’s over mens en technologie. Met auto’s, telefoons, sekspoppen en zinderende eenmansrobotopera. Zelf bepaal je waar je kijkt, maar ook wanneer je kijkt. Ook kan je ervoor kiezen de drie solo’s te verdelen, zodat je ze gespreid kan kijken. Alles is mogelijk! Dat is het voordeel van

technologie.’

Son Mieux treedt op bij Haags Hoog

‘Dit vindt plaats op zaterdag 24 april. Naast Son Mieux zal ook DJ Ome Steef zijn vinyl uit de kast halen om te zorgen voor een lekkere opwarmer en toffe afterparty. Tickets kosten 12 euro vijftig en zijn te combineren met een Eiber Bier-pakket of een pakket van Funky Wines.’