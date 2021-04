Stadsdichter Sjaak Kroes heeft nieuwe bundel over zijn jeugd in Den Haag: ‘Leuke, nostalgische dingen’

Hart voor Den Haag pleit voor aso-woningen: ‘Er zijn zaken waarbij praten niet helpt’

Overlastgevers verplaatsen naar een zogenoemde aso-woning of een tuigdorp. Zo ziet raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos het voor zich. Er zijn volgens de partij veel meldingen van overlast in de stad en daar moet volgens De Blok iets aan gebeuren.

Het initiatief komt vanuit Denemarken, waar zij spreken over Skaeve Huse. Volgens de gemeente Rotterdam, één van de Nederlandse gemeenten waar gebruikt wordt gemaakt van dit concept, betekent de naam letterlijk ‘raar huis’. ‘Bedoeld voor mensen met “rare” leefgewoonten’, aldus de gemeente Rotterdam. In deze woonvorm worden overlastgevers voor een bepaalde periode ondergebracht en leren zij hoe zij zich moeten gedragen als buurman of buurvrouw. De gemeente Rotterdam noemt het op hun website ‘een succes’.

Volgens raadslid William de Blok is zijn de Skaeve Huse ook in Den Haag nodig. In zijn mailbox zitten meerdere brieven van Hagenaren die ten einde raad zijn, omdat ze woonoverlast ervaren door de buren. ‘De wijkagent is dan het zwaarste middel dat we in kunnen zetten’, legt De Blok uit. ‘Maar die weet ook niet altijd wat ze er mee aan moeten.’ De wijkagent zou een bemiddelend gesprek kunnen organiseren, maar volgens De Blok is dat zelden de oplossing. ‘Er zijn zaken waarbij praten gewoon niet helpt. Daarvoor is een maatregel nodig.’

Wat wel de oplossing is, volgens het raadslid, is de mogelijkheid om overlastgevers tijdelijk uit huis te plaatsen. ‘Het is een van de lastigste moties die ik ooit heb ingediend’, aldus William de Blok. Maar volgens hem wel erg nodig. ‘De intensiteit van de meldingen wordt heftiger. Ook het aantal meldingen wordt meer.’

‘Onderzoek nodig’

De meest actuele cijfers over overlast in de stad komen uit 2019. In dat jaar waren er 9.288 meldingen van overlast van personen en 8.169 meldingen van geluidsoverlast. De gemeente specificeert niet wat de overkoepelde termen als ‘personen’ precies inhouden. ‘Er zijn 242 zaken waarbij ernstige verstoring van openbare orde en leefomgeving aan de orde zijn’, volgens De Blok. ‘Dan praat je over missstanden in het portiek, in de woning en zaken die niet zijn op te lossen, omdat mensen niet meewerken.’

De burgemeester heeft de bevoegdheid mensen uit huis te plaatsen. ‘Dat gebeurt in de praktijk heel weinig’, volgens De Blok, ‘omdat niemand het wil toepassen en het probleem zich verplaatst. Mensen hebben recht op een dak boven het hoofd, ook overlastgevers.’ Daarom een aso-woning, voor een tijdelijk onderdak en begeleiding. In de aso-woning kom je niet bij de eerste en de beste klacht. ‘Er moet wel duidelijk onderzocht wat overlast is. Je kunt niet zomaar iemand uit huis plaatsen.’

Donderdagavond gaat William de Blok proberen de gemeenteraad van zijn plan te overtuigen.