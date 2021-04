Kijk mee: gemeenteraad vergadert over doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

De raad vergadert donderdag onder andere over doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord. Verder worden er zeven commissiedebatten afgerond. De volledige vergadering is donderdag vanaf 10.00 uur live te zien op Den Haag TV.

In Centrum-Noord rijdt normaal veel doorgaand autoverkeer. Dat zorgt voor problemen met drukte en de luchtkwaliteit. Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties willen daar verbetering in brengen. Ze hebben een advies opgesteld voor betere leefbaarheid in het gebied.

De belangrijkste maatregelen uit het adviesrapport zijn bedoeld om doorgaand autoverkeer in Centrum- Noord buitenom te leiden via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de (Vaillantlaan en) Neherkade richting Rotterdamsebaan. Daarnaast hebben de organisaties veel maatregelen en aanbevelingen opgenomen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied.

Vergadering live volgen

Deze raadsvergadering is vanwege de lockdown-maatregelen volledig digitaal. Bij de beraadslagingen neemt één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Stemmen gebeurt door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 4 maart om 20.00 uur. Ook die vergadering is live te zien op Den Haag TV.

Den Haag TV