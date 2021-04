Stadsdichter Sjaak Kroes heeft nieuwe bundel over zijn jeugd in Den Haag: ‘Leuke, nostalgische dingen’

Wie wel eens in de duinen van Scheveningen komt, of door de binnenstad loopt, kan de stadsdichter Sjaak Kroes weleens gezien hebben: aan een uitklaptafeltje, achter een tabletscherm, wachtend tot er nieuwsgierige voorbijgangers een gesprekje met hem aanknopen. Op basis van die gesprekken schrijft Kroes, ter plekke, gedichten. Nu heeft de dichter een nieuwe dichtbundel uitgebracht, met gedichten over zijn jeugd in Den Haag.

Iedere dag zit Sjaak Kroes buiten te dichten. ‘Een vriendin van mij had dit gezien in New York. Ze zag daar een straatdichter en zei: “Als iemand het kan, dan ben jij het”‘, aldus de stadsdichter. ‘Ik was vastgelopen in mijn werk en wilde gewoon schrijven.’ Dus Kroes ging vanaf dat moment met twee stoeltjes en een tafeltje op een trekkarretje naar zijn locatie bij het strand. Dat doet hij nog steeds. ‘Alleen nu met een elektrische bakfiets’, lacht de dichter. Naast Den Haag verkiest hij soms ook andere steden om zijn werk aan de man te brengen.

Zijn nieuwste dichtbundel beschrijft zijn jeugd in Den Haag, getiteld: Onder Een Boom Dronken We Fristi. Volgens Kroes een duidelijke knipoog naar zijn kindertijd. ‘Fristi vind ik een mooie verwijzing naar de jaren negentig. Er was toen verder niet zoveel.’ Verder komen het strand en de duinen vaak voorbij in zijn poëzie, en activiteiten die hij als kind deed op het strand: schelpen zoeken, aangespoelde potvissen bekijken. ‘Leuke, nostalgische dingen. Dingen die iedereen wel van vroeger kent’, aldus dichter Kroes.

In deze setting is Sjaak Kroes het vaakst te vinden in de stad.