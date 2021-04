Verdachte (18) meldt zich voor mishandeling waarbij slachtoffer kaak brak

De mishandeling gebeurde half maart op het tramperron van station Den Haag Centraal. Een 18-jarige man stond daar te wachten, toen hij ineens een vuistslag in zijn gezicht kreeg van een man waardoor hij kort daarvoor al was aangesproken. Hij viel op de grond, werd nog een keer geslagen en kreeg twee schoppen. Daarna wist het slachtoffer weg te rennen van zijn belager, die vervolgens met de tram vertrok.

In het ziekenhuis bleek dat de kaak op twee plekken was gebroken en dat er zes schroeven nodig waren om alles vast te zetten. Een maand later kan de 18-jarige man alleen nog maar vloeibaar voedsel eten. De bewakingsbeelden waarop de verdachte is te zien, zijn van de website van Omroep West en Den Haag FM verwijderd.

