DI-RECT en Residentie Orkest brengen samen nummer uit: ‘Droom die uitkomt’

DI-RECT en het Residentie Orkest hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een gezamenlijk nummer gelanceerd. Dit naar aanleiding van hun livestreamconcert op 1 mei vanuit het AFAS Circustheater. Het lied heet Naked en komt van het album Wild Hearts uit 2020, maar nu heeft de band samen met het orkest een orkestrale versie gemaakt.

‘Spelen met een groot orkest is een droom die uitkomt. Dit stond al lange tijd op onze bucketlist en in het Residentie Orkest hebben we een partij gevonden met wie we deze droom kunnen verwezenlijken’, aldus DI-RECT. Sven Arne Tepl, directeur van het Residentie Orkest, sluit zich aan bij die droom. ‘Al lang leefde van beide kanten de grote wens om als Haagse iconen samen muziek te maken. Dat dit juist in een zo uitdagend jaar gaat gebeuren is echt gaaf. Ik vind de integriteit en authenticiteit waarmee DI-RECT muziek maakt indrukwekkend’, legt hij uit.

Speciaal voor de livestream maakte de band en het orkest samen een nummer: Naked. Deze werd afgelopen nacht gelanceerd.

