Hans Biesheuvel (ONL) in Spuigasten over versoepelen coronamaatregelen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag voorzitter Hans Biesheuvel (ONL) te gast over het versoepelen van de coronamaatregelen.

Premier Rutte zegt dat de coronamaatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. “We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen.” Aanstaand weekend is er weer een Catshuis-overleg en als de cijfers dan geen dalende trend laten zien, wordt de datum van 28 april weer geschrapt.

Volgens hem staan de tot nu toe genoemde data – eerst 21 april en vervolgens 28 april – steeds “in potlood” in de agenda en kunnen ze ook zo weer worden weggehaald.

Dinsdag presenteerden de premier en minister De Jonge een uitgebreid openingsplan. Daarin staat dat, als de situatie het toelaat, er op 28 april een einde komt aan de avondklok en dat de terrassen op die datum onder voorwaarden weer open kunnen. Ook zou er dan een verruiming komen van de openstelling van de detailhandel.

Volgens ONL-voorzitter Biesheuvel is het essentieel dat het kabinet zo snel mogelijk komt met een herstelplan voor de samenleving, een plan voor de aanpak van de schulden van ondernemers en een heldere en snelle aanpak van de vaccinaties. Biesheuvel is zaterdag te gast in Spuigasten.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM.

