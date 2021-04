Het geheugen testen en haringhappen: Scheveningse ouderen genieten van visquiz

In woonzorgcentrum De Thuishaven op Scheveningen werd deze week voor de eerste keer de ‘visquiz’ gehouden. Het was voor de bewoners een gezellig samenkomen na een jaar waarin er weinig contact was tussen de ouderen.

David van Kruiselbergen exploiteert de Oude Kerk in de Keizerstraat op Scheveningen als evenementenlocatie. Door de coronacrisis viel er weinig te exploiteren, dus zocht hij contact met onder andere de verzorgingstehuizen op Scheveningen.

Al snel bleek dat er veel behoefte was aan evenementen voor de ouderen. Met deze visquiz zie je dat mensen weer bij elkaar kunnen komen en gespreksstof hebben. Ze kunnen praten over vroeger en zien ook beelden van hun dorp voorbij komen,’ aldus Van Kruiselbergen, de bedenker van de visquiz. De Thuishaven is de eerste, maar de quiz gaat bij meerdere verzorgingstehuizen in de badplaats plaatsvinden,’ vervolgt Van Kruiselbergen.

Omdat alle bewoners en het personeel gevaccineerd is kan er na lange tijd eindelijk weer eens een activiteit georganiseerd worden voor de ouderen. Bij De Thuishaven is men dan ook enthousiast over de quiz. Dit is echt fantastisch,’ aldus Anieke Hakvoort van het woonzorgcentrum. ‘Je ziet de mensen echt weer even helemaal opleven. Er zei net een mevrouw tegen mij: ‘ik amuseer mij zo, en leuk dat ik mijn medebewoners weer even kan zien.’