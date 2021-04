Hans Biesheuvel (ONL) in Spuigasten over versoepelen coronamaatregelen

Nostalgische speelboot komt niet terug op Kijkduin: ‘Te gevaarlijk’

Voor velen is het een nostalgisch object: de speelboot op Kijkduin. Nu de badplaats flink verbouwd wordt, staat de boot in de opslag, maar er zijn vraagtekens over de terugkeer van het speelobject. In de laatste nieuwsbrief van de bewonersvereniging staat dat de boot niet terugkomt, omdat het een ‘te gevaarlijk’ speeltoestel zou zijn. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen gesteld over de afgelaste terugkeer van de boot.

‘De boot zal niet terugkeren als speelwerktuig, omdat die in de huidige staat te gevaarlijk is voor spelende kinderen en ook niet tot een veilig speeltoestel kan worden omgebouwd. Gedacht wordt aan een ander (houten) speelwerktuig met nautische karakteristieken. Daarover vindt nog overleg met ons plaats’, is de volledige passage die te lezen valt in de laatste editie van de krant van Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK).

Voor Arjen Dubbelaar, van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, reden om de wenkbrauwen te doen optrekken. Hij heeft een aantal jaar geleden het bestemmingsplan over Kijkduin behandeld. ‘Toen heeft één van mijn collega-commissieleden gevraagd aan toenmalig wethouder Joris Wijsmuller of de vuurtoren en de boot terug zou komen. Dat is toen toegezegd’, aldus Dubbelaar tegen Den Haag FM.

Verbazing alom toen Dubbelaar in het buurtkrantje las dat deze belofte van tafel is geveegd. ‘Destijds is het toegezegd door de wethouder, ga er vanuit dat dat toen besproken is met een projectontwikkelaar. Dan kun je niet zomaar zeggen dat die boot niet terug kan komen’, aldus het gemeenteraadslid.

Actieplan voor overlast

De speelboot komt volgens de krant van SBK niet terug, vanwege de veiligheidsaspecten. De boot zou niet veilig genoeg zijn voor kinderen om op te spelen. ‘Ik denk dat je dan aan het doorslaan bent’, vertelt Arjen Dubbelaar. ‘Een kind kan ook van de schommel vallen. Zo is het leven. Je moet ook op je kinderen letten. Er zitten gevaren aan speeltoestellen, ook aan een wipkip.’

Vrijdag heeft de partij een rits vragen ingediend over de ontwikkeling van Kijkduin. Eén van die vragen betreft de speelboot. ‘Wat klopt er van dit bericht? Kunt u dit duiden? Zo nee, waarom niet?’, luidt de vraag van de politieke partij. Verder wil de partij weten of er ook een soortgelijk actieplan komt voor Kijkduin als voor Scheveningen. De bewoners van Kijkduin hebben de wens om de overlast te beperken op de boulevard. ‘Het actieplan moet ook voor Kijkduin uitgerold worden’, aldus Dubbelaar.