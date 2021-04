Wrevel binnen coalitie over integratienota

Politie rukt uit voor ‘kaaiman’ in water

Een voorbijganger kreeg donderdagavond bij de IJsduikerstraat de schrik van zijn leven. In het water was de kop van een kaaiman te zien, een krokodilachtige die voornamelijk voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika.

De politie kwam naar de IJsduikerstraat om in te schatten hoe gevaarlijk de situatie was.

Na onderzoek bleek het dier niet echt te zijn, maar een speelgoedexemplaar. Geluk voor de mensen die het speelgoed op moesten ruimen, want echte kaaimannen kunnen wel zes meter lang worden.

Foto: Regio15