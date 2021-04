Son Mieux trad eindelijk weer op voor publiek bij 3FM Awards: ‘Het was heerlijk en een groot feest’

‘Het was echt heerlijk!’, zegt Camiel Meiresonne van de band Son Mieux enthousiast. Donderdagavond trad de Haagse band na ruim een jaar weer op voor publiek, tijdens de 3FM Awards in Tivoli Vredenburg in Utrecht.

Voor de band voelde het als thuiskomen. ‘Een van de laatste concerten was ook in Tivoli’, vertelt Camiel. De 3FM Awards waren een testevent, bezoekers mochten met een negatieve coronatestuitslag naar binnen.

De eerste seconden waren nog wat onwennig voor de band. ‘Voor de uitzending deden we een pre-show alleen voor het publiek daar. Dus we konden echt even twintig minuten opwarmen. Toen de uitzending begon was het een groot feest.

Even wennen weer

‘Het was voor ons wennen maar voor het publiek was het ook absurd dat je ineens weer arm in arm met mensen in een zaal staat. Voor iedereen was het even wennen en roestig.’

Camiel bekent dat het wel wat spannen was in het begin. ‘Vroeger deden we dit elk weekend, dan is het normaal en ben je gewend aan de adrenaline. In de aanloop naar de show wist ik echt even niet wat ik me er bij voor moest stellen. Maar het was heerlijk om dat soort spanning weer te voelen. Er komt een soort magie en energie vrij als er live muziek is. Er is een connectie tussen de band en het publiek.’

Ook backstage was iedereen uitgelaten, vertelt Camiel. Naast Son Mieux was Den Haag ook vertegenwoordigd door DI-RECT en Goldband. ‘Muzikanten zijn allemaal maatjes en normaal komen we elkaar elk weekend tegen op een festival.’

Spike van @Di_rectMusic had z√≥'n zin om het publiek in te springen. Dus dat deed hij! ūüėā #3FM #3FMAwards pic.twitter.com/3m18Iv8gqE — 3FM (@3FM) April 15, 2021

Son Mieux was genomineerd voor de award voor Beste Groep. Die ging uiteindelijk naar Chef’Special.

Nieuw album

Afgelopen jaar moest een jaar worden van een hoop shows en tussendoor de studio in om een nieuw album op te nemen. ‘In maart zouden we naar Berlijn.’ Maar dat liep door corona anders.¬†‘We hebben vooral bij mij thuis gewerkt aan het album The Mustard Seed, dat dit jaar uitkomt.’

Dat proces ging heel anders dan de band voor ogen had. ‘Vroeger hebben we vooral veel vanuit de computer gewerkt, nu ging dat anders. Dat heeft voor veel creatieve keuzes gezorgd.’ Ook is Son Mieux als band en vriendengroep erg gegroeid, vertelt Camiel. ‘Dat is fijn maar het is ook heerlijk om uit die schulp te mogen kruipen.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Son Mieux (@son.mieux)

Livestream bij Haags Hoog

Het wordt wel even lastig om komende week thuis te zitten, bekent Camiel. ‘De onrust werd de laatste tijd bij mij steeds groter. Ik wil zo graag nu. Dan krijg je gisteren even een kleine taste¬†daarvan.’

Maar de band zit voorlopig niet stil. Op 24 april doen de muzikanten een livestream bij Haags Hoog. ‘Een supervette plek in een grote kans met de Haagse skyline op de achtergrond. We gaan dan ook veel nieuw materiaal spelen.’

En op 14 mei komt het eerste deel van het nieuwe album uit. Dan hebben ze de dagen erna vier shows staan in de Koninklijke Schouwburg. Of dat allemaal door kan gaan is volgens Camiel nog even afwachten. Daarnaast beginnen ook de festivals binnen te stromen vanaf augustus en september.

Hoofdfoto: Philine van den Hul