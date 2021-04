‘Bankmedewerker’ die pinpas komt ophalen gearresteerd door rechercheur die hem opwacht

Een 19-jarige man uit Alkmaar is aangehouden, toen hij bij een bewoner van de Saffierhorst voor de deur stond. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De man deed zich voor als koerier van een bank met het verhaal dat hij de pinpas van de bewoner kwam ophalen. Het slachtoffer was daar eerder over gebeld, maar omdat hij het niet vertrouwde had hij de politie ingeschakeld. Een rechercheur wachtte de verdachte op en sloeg hem meteen in de boeien.

De Hagenaar werd donderdag gebeld door iemand die zei van de bank te zijn. Er zou vanuit het buitenland worden geprobeerd om geld over te maken van zijn rekening. Ook werden er vragen gesteld over zijn saldo en andere rekeningen. De zogenaamde bankmedewerker vertelde de man dat voor de veiligheid zijn pinpas moest worden opgehaald.

Het slachtoffer vertrouwde het gesprek niet en checkte het verhaal bij zijn bank. Ook belde hij de politie. Een rechercheur ging meteen naar het huis van de man en wachtte daar samen met hem tot de pas zou worden opgehaald. Toen de 19-jarige man die zich voordeed als koerier aanbelde, gaf de bewoner aan dat hij zijn pinpas ging halen. Maar in plaats daarvan liep de rechercheur naar de deur en hield de Alkmaarder meteen aan voor poging tot oplichting.

Politie waarschuwt voor bankhelpdeskfraude

Dit soort ‘bankhelpdeskfraude’ komt vaak voor, zegt de politie. Omdat de verhalen van de oplichters heel echt lijken, trappen veel mensen er in. Via een technisch trucje, spoofing, lijkt het alsof er wordt gebeld met het echte nummer van de bank. Alleen al afgelopen jaar is er volgens de politie voor meer dan negen miljoen euro buitgemaakt. De slachtoffers zijn veelal mensen van boven de 50 jaar.