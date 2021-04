Waar is dat feestje? The Streamers gaan los op het Noordeinde

Madurodam blij met ‘proefopening’ ondanks tekort aan testlocaties

Het miniatuurstadje Madurodam is zaterdag een van de attracties die onder bepaalde voorwaarden open mogen zijn voor het publiek. ‘Het is een prachtige dag. Het weer werkt enorm mee en we hebben vandaag 1100 á 1200 gasten, 75 procent van wat is toegestaan’, aldus directeur Sander Gielen. Maar dat vrijwel alle coronatestlocaties in Den Haag en omgeving vol zitten, helpt volgens hem niet.

‘Ik sprak net een gezin dat vanmorgen een uurtje in de auto heeft gezeten omdat er alleen in een teststraat in Gorinchem nog plaats voor ze was. Daarna konden ze alsnog naar ons toe’, aldus Gielen. Het publiek wordt op het voorplein al aangesproken door medewerkers en naar hun testbewijs gevraagd. Op die manier ontstaan volgens hem binnen in de ontvangstruimte geen rijen.

Het gaat om een test van de overheid waarbij onderzocht wordt hoe bezoek aan attracties en evenementen verloopt in coronatijd. Madurodam mag zaterdag maximaal 1500 bezoekers toelaten met inachtneming van de hygiënemaatregelen, anderhalve meter afstand en met een coronatest voorafgaand aan het dagje uit. Op hoogtijdagen in juli en augustus heeft Madurodam doorgaans ongeveer 7000 bezoekers op een dag.

‘We zijn een buitenlocatie. We hebben vorige zomer al laten zien dat we ook in coronatijd verantwoord open kunnen zijn. Wat ons betreft gaan we dan ook letterlijk morgen weer helemaal open. Maar dat kan nu eenmaal niet. Begin mei hopen we te horen dat het vanaf 11 mei misschien weer kan zonder testen.’