Meer AED’s, tafeltennistafels en kleurige boomspiegels: deze plannen kozen bewoners voor Benoordenhout

Meer AED’s, kleurige boomspiegels, narcissen langs de Ruychrocklaan en tafeltennistafels voor jong en oud. Dat zijn een paar van de in totaal negen plannen van bewoners om Benoorderhout mooier, gezelliger of groener te maken. Alle projecten worden binnen een jaar uitgevoerd.

De Vlindergroenstrook fase 2 kreeg de meeste stemmen. Bewoners in Benoordenhout kregen afgelopen november te horen dat ze 40.000 euro mochten besteden aan initiatieven voor de wijk. In totaal werden er 118 ideeën ingestuurd. De gemeente koos vervolgens zeventien plannen uit waar buurtbewoners de afgelopen maanden op konden stemmen. In totaal stemden 4.098 wijkbewoners voor de verkiezing, dat is bijna 33 procent van het aantal bewoners. ‘Dit is het hoogste percentage stemmers tot nu toe in een wijkbudget’, schrijft de gemeente.

Dit zijn de plannen die worden uitgevoerd:

Vlindergroenstrook fase 2

Kleurige boomspiegels

Narcissen langs de Ruychrocklaan

Meer AED’s beschikbaar in Benoordenhout

Verbeteren voetbalveld Clingendael

Tafeltennistafels voor jong en oud

Meedoen: hockeyen voor jeugd met een beperking

Creëren petanque vriendelijke omgeving

Bankjes op de Breitnerlaan

Wijkbudget

Benoordenhout is de derde wijk in het stadsdeel Haagse Hout dat een eigen wijkbudget kreeg. Eerder kregen Bezuidenhout-West en Bezuidenhout al een budget. Dit jaar is Mariahoeve aan de beurt, de planning daarvoor maakt de gemeente later bekend.