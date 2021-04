Zaterdag Live over veranderende arbeidsmarkt

In de uitzending van ‘Zaterdag Live’ van zaterdag 17 april 2021 a.s. richt RTV Discus zich – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op de veranderende arbeidsmarkt. De uitzending is zaterdag van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

Gasten aan tafel zijn: Sieto de Leeuw (ABU), Martijn Middelkamp (gemeente Den Haag), Jaap Hermsen (Honk1) Erlijn Wenink (raadslid GroenLinks).

Den Haag werkt aan het benutten van werkkansen. De arbeidsmarkt is volop in beweging. En als gevolg van de COVID-19 pandemie zal het tempo van noodzakelijke ontwikkelingen er zeker niet minder op worden. De pandemie heeft net zoals voor vele zaken ook sluimerende problemen op de arbeidsmarkt nog eens vaak pijnlijk blootgelegd.

In de uitzending van 20 maart jl. spraken we over de samenwerking met het Westland, slechts één aspect van veel ontwikkelingen binnen Nederland en Den Haag, specifiek. Ook is het verschil in aanbod en vraag op de arbeidsmarkt nog altijd een groot en actueel probleem. De benodigde omscholing/bijscholing van werkzoekenden staat in veel gevallen nog in de startpositie. Denk bijvoorbeeld daarbij aan de uitstroom van medewerkers bij bedrijven die door de coronapandemie volledig stil zijn komen liggen of zelfs hun deuren al hebben moeten sluiten. Maar ook acceptatie van verandering in bestaande functies is nog volop in ontwikkeling. Wat is het aandeel flexibele arbeid en de rol van uitzendbureaus?

De rapportage van de landelijke commissie onder leiding van Hans Borstlap geeft veel handvatten van hoe Den Haag in samenhang met landelijk beleid hier concreet invulling voor de werkenden en werkzoekenden aan zou kunnen geven.