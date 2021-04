Sven Hammond en London Grammar in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Sven Hammond en London Grammar (foto).

Acht jaar na hun doorbraak en vier jaar na hun vorige plaat kwam London Grammar dit weekend met album drie. ‘Californian Soil’ van zangeres Hannah Reid en haar bandleden staat vol met prachtige droompop-songs, waarvan je er zondagavond een hoort. Net als van het album ‘Sphere’ van de Haagse toetsenist Sven Hammond die daarop zijn jazz-held Thelonious Monk eert.

Meer nieuwe muziek is er van Di-rect met het Residentie Orkest, Ome Guus (van Kern Koppen), Tierra Whack, Imelda May, Marina (ooit van The Diamonds), Zuco 103, Paul Weller, Phoebe Bridgers met Paul McCartney, Rina Sawayama met Elton John en Janne Schra in het Nederlands. Tevens hoor je een soul-volle INXS-cover door The Teskey Brothers.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).