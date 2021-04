Vanaf 2025 alleen schone taxi’s erbij in Den Haag

Middelbare school Ypenburg voorziet wijk van zonne-energie

Op het Lyceum Ypenburg aan de Laan van Kans komen meer dan 400 zonnepanelen om de wijk van groene stroom te voorzien. Het grote dak van de schoon is daar ideaal voor. ‘Mensen in Ypenburg willen zonnepanelen, maar hebben lang niet altijd zelf een geschikt dak’, aldus verantwoordelijk wethouder Liesbeth van Tongeren. Afgelopen vrijdag overhandigde zij het eerste zonnepaneel aan buurtbewoner en initiatiefnemer Richard van Vliet.

Samen met bewonersgroep Hernieuwde Warmte Ypenburg is het project gestart. ‘Ik ben trots dat het hier met de bewoners, het lyceum en de gemeente gelukt is binnenkort de eerste zonnepanelen op het dak te laten leggen. Met vereende krachten hebben we nu succes. En als er één schooldak een zonnecoöperatie heeft volgen er vast meer’, aldus Van Tongeren hoopvol.

Alle bewoners uit de postcodegebieden in Leidschenveen, Ypenburg, Nootdorp kunnen meedoen en zich aanmelden vanaf 325 euro per zonnepaneel. ‘Nu kunnen ze schone energie krijgen van hun eigen paneel op het lokale lyceum. Het college wil graag zo veel mogelijk mensen in Den Haag de mogelijkheid geven om mee te kunnen doen met schone energie’, zegt de wethouder.

‘Jaar van het dak’

Inmiddels is 75 procent van de beschikbare panelen gereserveerd. Mensen kunnen zich nog aanmelden, laat de gemeente weten.

Op daken in Den Haag ligt nu ruim 200.000 vierkante meter zonnepanelen en 132.000 vierkante meter groen. De gemeente wil dat nog meer daken worden gebruikt voor duurzaamheidsdoelen. Daarom heeft de gemeente dit jaar uitgeroepen tot ‘Jaar van het dak’.

