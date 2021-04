Escampjournaal over Pand Zuidwest, wijkbus en Zuiderparktheater

Nieuw clubhuis Jachtclub Scheveningen op weg naar nieuwe plek

Meer in

De Jachtclub Scheveningen gaat vandaag beginnen met werkzaamheden om het nieuwe clubhuis op haar plek te leggen. Daarvoor worden dukdalven (in het vaarwater staande zware palen) op de goede plek gezet. Daarna zal het clubhuis naar de nieuwe plek worden gesleept. De werkzaamheden zullen zeker tot en met woensdag duren. Het nieuwe clubhuis komt in de haven te liggen en moet het middelpunt van de bruisende watersportvereniging in Scheveningen worden.

Het clubhuis kan nog niet direct in gebruik worden genomen wanneer het op de nieuwe plek ligt, de afwerking van het pand zal op locatie plaatsvinden en enige tijd kosten. Door de coronamaatregelen is het ook nog niet mogelijk het clubhuis in gebruik te nemen. Het clubhuis stond oorspronkelijk gepland om rond de jaarwisseling opgeleverd te worden, maar dat heeft door de bouw van de bak en door de coronacrisis enige vertraging opgelopen.

Het drijvende clubhuis wordt het warm kloppende hart van de vereniging. Een moderne en aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor leden, passanten en gasten. Een karaktervol, mooi en gerieflijk object met een zonovergoten terras, drijvend op een zeer bijzondere plaats. Midden in de levendige zee(zeil)haven van Scheveningen.

LEES OOK: Sleepboten leggen ‘eerste steen’ nieuw clubhuis Jachtclub Scheveningen