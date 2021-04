Verbazing over parkeerproblemen De Schoone Ley: ‘Wie heeft er niet zitten opletten?’

‘We moeten weten waar de fouten zijn gemaakt, wie niet heeft zitten opletten’, zegt Marieke van Doorn, vicefractievoorzitter van D66 over de parkeerproblemen rondom de nieuwbouw De Schoone Ley in Leyenburg. D66 en CDA stelden na ons eerste bericht over de problemen al raadsvragen aan het stadsbestuur.

Van Doorn wil van wethouder Robert van Asten weten wat er fout is gegaan bij de bouw. ‘Omwonenden van De Schoone Ley is van tevoren beloofd dat er een sluitende parkeerbalans zou zijn, dus geen extra’s auto’s op straat.

Dat is niet gelukt, blijkt uit onderzoek van Den Haag FM. De gemeente liet eerder weten dat sommige nieuwe bewoners ten onrechte een parkeervergunning voor op straat hebben gekregen, terwijl ze een ondergrondse parkeergarage tot hun beschikking zouden hebben. Maar dat geldt niet voor alle bewoners van het Haagsch Kwartier, zoals de woontorens samen heten. Zo heeft de huurbaas van Dennis geen parkeerplek gekocht bij de aanschaf van het appartement. En Zayn greep naast een plek en staat nu op een wachtlijst bij woningbouwvereniging Arcade Wonen.

Parkeerdruk Leyenburg

Buurtbewoners die al langer in Leyenburg wonen balen ontzettend van de extra parkeerdruk op straat. Wijkberaad Leyenburg liet eerder al weten dat de parkeerdruk in de wijk veel te hoog is. Ook Van Doorn hoort die verhalen, zoals van buurtbewoners die tegenover de nieuwbouw wonen op de Escamplaan. ‘Er is daar veel sociale controle, dus die buurtbewoners weten ook wie er parkeert. Zij zagen ineens allemaal nieuwe gezichten en konden zelf niet meer hun auto kwijt.’

Nu zijn er alleen verliezers

Nadat duidelijk werd dat ook de nieuwe bewoners parkeerproblemen hebben, veranderde het standpunt in de wijk. ‘Er is nu meer begrip voor de nieuwe gezichten. Ze weten nu, die bewoners zijn ook de dupe’, aldus Van Doorn. ‘Nu zijn er alleen maar verliezers’, zegt Van Doorn.

Oplossingen

Om te voorkomen dat het voor bewoners te duur wordt om in een ondergrondse garage te parkeren, moet volgens Van Doorn vooraf berekend worden of het betaalbaar blijft en of mensen er wel gaan staan. Want mensen met twee auto’s .. ‘Nu zetten mensen uit de nieuwbouw hun tweede auto op straat, voor een vergunning van een eerste auto. Dat is niet in de geest van het beleid.’

Van Doorn ziet voor dit probleem in Leyenburg nu de volgende oplossing: het stoppen van uitgeven van straatparkeervergunningen en kijken of ze de uitgegeven vergunningen van De Schoone Ley kunnen terugdraaien of laten aflopen. Om de parkeerdruk op straat niet nog hoger te maken. En er moet gesproken worden over afspraken rondom de bouw en waarom bewoners er niet terechtkunnen.

Het raadslid wil weten waar de fouten zijn gemaakt. ‘En wie niet heeft zitten opletten, was dat de gemeente, garagebedrijf APCOA of de woningeigenaren die nu verhuren? Daar moet de rekening ook komen te liggen.

Lege garages en overvolle straten

Ook vindt Van Doorn dat de parkeertarieven op straat omhoog moeten. ‘Voor slechts vijf euro per maand wordt er een stuk schaarse Haagse straat bezet. Er is gewoon te weinig ruimte.’ Ook wil ze dat er gekeken wordt naar de tarieven in de garages. Een hoger bedrag voor een plek in een garage vindt Van Doorn niet gek. ‘Je bent verzekerd van een plek en staat lekker binnen, maar het verschil is nu erg groot.’

De Schoone Ley is niet de enige locatie waar het misgaat in parkeergarages. ‘Wij krijgen dezelfde verhalen over Scheveningen en het Oude Centrum.’ Van Doorn wil weten: ‘Hoe gaan we dit oplossen en hoe voorkomen we dit in de toekomst. En hoe zit het in andere flatgebouwen?’

Van Doorn is over het algemeen goed te spreken over het beleid van wethouder en partijgenoot Van Asten. ‘Zijn beleid is heel goed, want overal waar gebouwd wordt, wordt gezorgd voor een inpandige garage. Maar de verdere uitvoer moet er dan wel bijpassen. Dat lijkt nu niet helemaal goed te gaan. Wat resulteert in lege garages en overvolle straten.’

Op 24 juni praat de raadscommissie over een nieuw parkeerbeleid, dat gaat onder andere over leegstand van garages.

LEES OOK: Vijf vragen over het creëren van parkeerplekken bij nieuwbouwprojecten