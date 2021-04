Petitie gestart voor terugkeer van de nostalgische speelboot: ‘Die boot hoort bij Kijkduin’

Meer dan zevenhonderd mensen hebben tot nu toe een petitie getekend voor het laten terugkeren van de speelboot op Kijkduin. In de laatste nieuwsbrief van de bewonersvereniging staat dat de boot niet terugkomt, omdat het een ‘te gevaarlijk’ speeltoestel zou zijn. Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag is een petitie begonnen.

‘Er zitten gevaren aan allerlei speeltoestellen. Een kind kan ook van de schommel af vallen of van de wipkip. Die boot moet gewoon terugkomen, omdat die bij Kijkduin hoort’, zegt Arjen Dubbelaar op Radio West. ‘We zijn aan het doorslaan in dit land. Het is wel een beetje het nieuwe hoogtepunt in de vertrutting van Nederland.’

Alternatief

Arjen Dubbelaar ging zelf vaak naar Kijkduin met zijn kinderen. ‘Als je kinderen wat kleiner zijn dan ben je wat dichter in de buurt dan wanneer ze wat groter worden. Dan laat je ze wat meer vrij. Ik vind het een rare reden om dan zoiets maar niet terug te laten keren omdat iets te gevaarlijk zou zijn.’ Hart voor Den Haag heeft raadsvragen gesteld aan het stadsbestuur. Ook omdat ooit beloofd is dat de speelboot en de vuurtoren terug zouden komen na de verbouwing op Kijkduin.

De gemeente overlegt nu met bewoners over een alternatief speeltoestel. ‘Gedacht wordt aan een ander (houten) speelwerktuig met nautische karakteristieken’, aldus de nieuwbrief van bewoners.

Speelplezier

Dat de boot zeer geliefd was blijkt wel uit de ruim zevenhonderd reacties op de Facebookpagina van Den Haag FM.

‘Sjonge jonge zeg!!’, schrijft Tallie. ‘Moeten de kids veilig binnen blijven ofzo! Laat ze lekker ontdekken en vallen en leren opstaan!’

Dat vindt Kitty ook: ‘Wat een gedoe om niks. Die boot is fantastisch en alhoewel m’n dochter een middenvoetsbeentje heeft gebroken bij het spelen op de boot, was dat gewoon pech met eraf springen. Je kunt je kind niet overal tegen beschermen en ze moeten leren hoe ze veilig kunnen spelen door zelf goed op te letten. Toen voet geheeld was wilde ze absoluut weer de boot op!’

‘Echt belachelijk dit! Boot ligt er al jaren en heel veel speelplezier voor de jeugd. Nu ineens “te gevaarlijk”. Snap niet welke ambtenaar dit heeft verzonnen. Ik denk dat het daarom ook niet gaat, maar meer omdat het een aantasting is van de luxe uitstraling die Kijkduin “moet” hebben’, schrijft Carla.

Ook Leonie snapt er niks van. ‘Hele generaties kinderen hebben er op gespeeld, en nu is het ” gevaarlijk” wat een betutteling! En dan snap je ook niet dat dit unieke speelobject niet te vergelijken is met een houten klimrek met “nautische kenmerken”.’

‘Vuurtoren en de boot zijn iconen’

Ook Stichting Bewonersbelangen Kijkduin vindt het jammer dat het speeltoestel niet terugkeert. ‘De vuurtoren en de boot zijn twee iconen van Kijkduin. En er verandert al zoveel, dus het is aardig als die terugkomt’, zegt voorzitter Eric van Baarsel tegen Den Haag FM.

Maar de boot is te onveilig. ‘De eigenaar van de boot zegt ook: hij is aan het verrotten, er moest sowieso onderhoud aan gepleegd worden’, legt Van Baarsel uit. ‘In overleg wordt er gezocht naar een alternatief.’

