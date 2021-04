Vanaf 2025 alleen schone taxi’s erbij in Den Haag

Nieuwe taxi’s die vanaf 2025 in Den Haag gaan rijden zullen geen uitlaatgassen uitstoten. Daar heeft de gemeente afspraken over gemaakt met het kabinet. In 2030 moeten alle nieuwe taxi’s schoon zijn, net zoals de rest van de auto’s. Deze voertuigen rijden op waterstof of zijn elektrisch.

Hofstad Taxicentrale zag het al wel aankomen. ‘Het is al een paar keer aangekaart in overleggen met de gemeente. Wij rijden ook al deels elektrisch’, vertelt directeur Daniël van den Berg. Volgens hem kan het ook niet anders, ‘zeker voor de luchtkwaliteit in de stad. En elektrische auto’s maken het verkeer ook rustiger, dus dat is beter voor de doorstroming in het centrum.’

Op dit moment is 5 tot 10 procent van de taxi’s uitstootvrij, terwijl taxi’s gemiddeld veel meer kilometers maken dan personenauto’s. ‘Als ze allemaal elektrisch of op waterstof rijden is dat goed voor de schone lucht, het klimaat en is er minder lawaai op straat’, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Overgangstermijn

Voor taxibedrijven volgt een overgangstermijn, omdat veel taxiondernemers door de coronacrisis weinig omzet draaien en geen ruimte hebben om te investeren. Aan het einde van het jaar moet meer duidelijk zijn over de overgangstermijn.

Daar is Van den Berg wel blij mee. ‘Het is misschien wat aan de krappe kant, maar het moet wel haalbaar zijn. Een taxi gaat gemiddeld vier tot vijf jaar mee. En dit is gewoon de toekomst.’ Dat taxibedrijven vanwege de coronacrisis wat extra tijd krijgen vindt Van den Berg ook prettig. ‘Nu is er weinig ruimte om te innoveren en investeren. Maar we verwachten na de versoepelingen wel beter te draaien.’

Zes steden

Naast Den Haag, zullen ook Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg en Amersfoort aansluiten. Het ministerie van Infrastructuur verwacht dat meer steden zich zullen aansluiten bij de afspraken.