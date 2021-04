‘Zet gratis pompjes zonnebrandcrème op het strand, met desinfectiemiddel kan het ook’

Zet pompjes milieuvriendelijke zonnebrandcrème in de parken en op het strand neer. Die oproep doet de Partij voor de Dieren aan het stadsbestuur. ‘De dispensers met desinfectiemiddel laten zien dat het kan’, zegt raadslid Robin Smit. ‘Met concrete oplossingen kan Den Haag het verschil maken in de strijd tegen huidkanker!’

De partij doet de oproep na een actieplan van dermatologen en patiëntenorganisaties om het aantal huidkankergevallen terug te dringen door meer schaduwplekken te creëren en gratis zonnebrand weg te geven. ‘Onze stad ontvangt miljoenen strandgasten per jaar en is dus dé plek om iets te doen tegen huidkanker’, zegt Smit.

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente hier ook een verantwoordelijkheid in heeft, vanwege de vele toeristen die elk jaar naar het strand komen. ‘Huidkanker wordt vaak onderschat. Het is een kwestie van wegsnijden en weer door. Voorkomen is beter dan genezen’, vindt raadslid Robin Smit

Kinderen beschermen

Volgens de verenigingen en organisaties gaat het bij alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland in 52 procent van de gevallen om huidkanker, terwijl deze vorm van kanker meestal te voorkomen is. Het actieplan benadrukt dat maatregelen nodig zijn om met name kinderen te beschermen. Een verbrande huid op kinderleeftijd verdubbelt de kans om later huidkanker te krijgen.

Daarom zeggen artsen: ‘Er moeten meer schaduwplekken komen en op veel meer openbare plaatsen moet gratis zonnebrandcrème worden verstrekt, zoals in sportkantines, op terrassen en op bouwplaatsen’, staat er in het actieplan.

