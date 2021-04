Vier mannen opgepakt in Laak na melding over vuurwapen

Amerikaans bedrijf koopt ADO: supporters blij maar willen meer invloed

Grootaandeelhouder van ADO Den Haag, United Vansen (UVS), heeft een principeakkoord bereikt met het Amerikaanse Otium Group/Neltex Sports. Er staan nog geen handtekeningen onder een contract, maar mondeling zijn beide partijen het eens. Otium Group zou een bedrag van zeven miljoen euro overhebben voor de Haagse club, meldt mediapartner Omroep West.

Met dit contract krijgt Otium de mogelijkheid om ADO over te nemen. De Amerikanen hebben nu de tijd om alles financieel voor elkaar te krijgen.

De Amerikanen zouden vijf miljoen euro neerleggen voor de club zelf en daarnaast nog twee miljoen euro betalen zodat ADO het lopend seizoen kan afmaken. Indien het geld voor donderdag in Nederland is zal de rechtszaak tussen ADO Den Haag en United Vansen niet doorgaan, maar dat lijkt te ambitieus.

Supporters willen meer invloed

Supportersvereniging Haagsche Bluf is enthousiast. ‘We zijn blij dat er interesse is in de club. Want de Den Haag-supporter heeft maar één prioriteit, dat is dat die club blijft voortbestaan’, zegt voorzitter Jacco van Leeuwen in het radioprogramma Haags Bakkie. Maar qua financiën is het nog even spannend: ‘nog afwachten hoe zich dat gaat voortzetten’, aldus Van Leeuwen.

Dat de Amerikanen al ervaring hebben in de sport is een geruststelling. ‘Die schijnen ook behoorlijk wat andere clubs onder hun hoede te hebben, zowel in de honkbalwereld als in de voetbalwereld.’

Foto: Jacco van Leeuwen

Van Leeuwen hoopt wel dat de supporters meer invloed krijgen onder de nieuwe eigenaren. ‘Ik heb altijd geroepen: wij zouden graag een rol namens de supporters in de Raad van Commissarissen zien, iemand die namens alle supporters wordt aangewezen om de belangen te verdedigen. En om te weten hoe het met de club gaat. Wij moeten het elke keer maar uit de media vernemen dat dingen niet goed gaan en worden elke keer geconfronteerd met een andere eigenaar.’

Het DNA van de club zijn de supporters, laat die ook een rol spelen

En dat kan ook prima, vindt Van Leeuwen. Kijk maar naar FC Twente en Fortuna Sittard, zegt de voorzitter van de supportersvereniging. ‘FC Twente was op sterven na dood door wanbeleid van bestuurders. Dat is alsnog gered, maar daar hebben supporters wel gezegd “joh luister, dit willen we nooit meer”. Dus zij hebben er ook een rol in gekregen. En Fortuna Sittard is zelfs helemaal door de supporters gered destijds, met onder andere een staatsloterijactie, dus die hebben daar ook een flinke vinger in de pap.

Het zou volgens Van Leeuwen ook terecht zijn dat supporters meer zeggenschap krijgen. ‘Bestuurders en spelers zijn over het algemeen passanten. Maar iedereen die nu bij ADO Den Haag rondloopt, over dertig jaar weet je één ding zeker, dan staan dezelfde supporters er nog, bij leven en welzijn. Het DNA van de club zijn de supporters, laat die ook een rol spelen.’

En Cosinus dan?

Het Nederlands/Zwitsers bedrijf Cosinus liet vorige week weten dat een kortlopende financiële lening van twee miljoen euro, niet was gelukt, waardoor het ADO niet kon helpen met de acute problemen. In een interview met Omroep West liet voorman Anthony Rothengatter wel weten dat Cosinus nog altijd een getekend koopcontract heeft. Het nieuws valt rauw op zijn dak. ‘We beraden ons op wat we gaan doen’, liet Rothengatter maandagavond weten.