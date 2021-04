Ongebruikte fiets in het schuurtje? Doneer hem

Dode bomen in Wateringse Veld worden vervangen

De dode bomen aan de Laan van Wateringse Veld worden vervangen. Een motie daarover – van Hart voor Den Haag – is aangenomen door de gemeenteraad.

Langs de hele laan staan tientallen dode en zieke bomen, aldus de grootste partij in de gemeenteraad. ‘Het bomenkerkhof bestaat uit zieke kastanjebomen die lijden aan een boomziekte’, schrijft Hart voor Den Haag.

‘Het is een treurig gezicht al die dode kastanjes in zo’n prachtige wijk. Naast de dode bomen, zijn er ook heel veel bomen ziek. Een gezonde boom hoort in de zomerperiode vol met groene bladeren te staan. Met steun van de gehele gemeenteraad voor onze motie, reken ik erop dat het vervangen van de bomen nu snel opgepakt gaat worden’, zegt Arjan Dubbelaar van Hart voor Den Haag.

Bomenmuseum Wateringse Veld

De wijk Wateringse Veld is één groot openluchtmuseum met zo’n vierhonderd soorten bomen. Bijna elke straat heeft zijn eigen boom. Het bomenmuseum is ontworpen door kunstenaar Herman de Vries en werd tien jaar geleden geopend.

‘Veel mensen in de wijk zijn trots op het unieke karakter van het Bomenmuseum. Dode en zieke bomen horen niet in het museum thuis! Gelukkig houdt de gemeenteraad, net als Hart voor Den Haag, ook van gezonde bomen, en werd onze motie om de zieke bomen te vervangen aangenomen’, aldus raadslid Arjen Dubbelaar.

