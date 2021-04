Ongebruikte fiets in het schuurtje? Doneer hem

Staat er een kinderfiets spinnenwebben te vangen in het schuurtje of te verroesten in de voortuin? De gemeente wil tot en met 30 mei zo veel mogelijk niet gebruikte kinderfietsen inzamelen. De fietsen worden opgeknapt en gedoneerd aan een kind waarvan de ouders zelf geen fiets kunnen betalen. De inzamelactie is een onderdeel van het Kinderfietsenplan van de ANWB.

Eén op de negen kinderen in Nederland heeft geen eigen fiets. De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind op de fiets naar school of de sportclub kan gaan. Vandaar dat zij zich vanaf vandaag inzetten voor het Kinderfietsenplan van de ANWB. Zij zamelen fietsen voor kinderen vanaf acht jaar. ‘Omdat dat vaak de leeftijd is waarop kinderen wat meer zelfstandig in het verkeer gaan bewegen en hun wereld groter gaat worden’, aldus de ANWB.

Opknappen

Stichting Leren Doen is verantwoordelijk voor het opknappen van de fietsen. Zij zorgen ervoor dat ze voldoen aan de veiligheidseisen. Daarna verzorgt de stichting voor drie jaar het onderhoud.

Er zijn tien inzamelpunten in de stad, deze zijn te vinden via de website van de ANWB.

Wethouder Robert van Asten geeft de eerste fiets aan Laura | Foto: Valerie Kuypers