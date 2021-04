Parkeren op Scheveningen wordt ‘peperduur’: van 3,90 naar 10,00 euro per uur

Het stadsbestuur wil de parkeeroverlast op Scheveningen deze zomer aanpakken door het uurtarief te verhogen van 3,90 naar 10,00 euro. De tariefverhoging geldt van 1 juni tot 30 september, zo staat in een voorstel van het college van burgemeester en wethouders dat dinsdag is gepubliceerd.

De reden voor deze maatregel is simpel: de parkeeroverlast in Scheveningen is ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren niet verminderd. Daarom zou deze maatregel soelaas moeten bieden.

De verlengde venstertijden (vanaf 10.00 uur) gelden in het hele vergunninggebied Scheveningen-Duindorp. Het gaat volgens de gemeente om het gebied tussen de Strandweg, Adriaan Maasplein, Visafslagweg, Zeesluisweg (tussen de Schokkerweg en de Westduinweg), Schokkerweg, Duinstraat, Badhuisstraat (Badhuisstraat zelf maakt geen deel uit van het gebied), Neptunusstraat, Stevinstraat (deze straat maakt zelf geen deel uit van het gebied), Zwolsestraat (tussen Stevinstraat en Harstenhoekweg), Harstenhoekweg (tussen Zwolsestraat en Groningsestraat), Groningsestraat, Hoornse Hop, Enkhuizensestraat, Alkmaarsestraat, Groningsestraat, Gevers Deynootweg, Zwarte Pad en Strandweg.

Tarief ook in en rondom de haven naar 10,00 euro per uur

Bij de aanwijzing van deze gebieden heeft het college de volgende afweging gemaakt: ‘In deze gebieden is voldoende parkeercapaciteit beschikbaar in de parkeergarages. De verhoging van de parkeertarieven op straat maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om gebruik te maken van de parkeergarages.’

Maar bij de haven is er geen sprake van voldoende parkeercapaciteit. In de omgeving van de haven zijn de parkeerterreinen op het Noordelijk Havenhoofd en bij het Zuiderstrandtheater wel beschikbaar. ‘Daarnaast wordt de haven omringd door straten waar het tarief van 10,00 euro gaat gelden en in de haven is geen maximum parkeerduur van kracht. Om uitwijkeffect naar de haven te voorkomen stelt het college voor om het hoge tarief ook in de haven te hanteren. Hierdoor is de verwachting dat de parkeerdruk in de haven niet zal toenemen als gevolg van het hanteren van het hoge tarief.’

Extra drukte in Duindorp, op Houtrustweg en in Vogelwijk

De verwachting is dat automobilisten door deze tariefsverhoging in andere gebieden zullen parkeren, zoals in Duindorp, op de Houtrustweg en in de Vogelwijk. ‘In Duindorp en op de Houtrustweg, waar de tariefgebieden samenkomen, wordt het tarief aan de havenzijde van de bebouwing op het Norfolkterrein 10,00 euro per uur en aan de Duindorpzijde van de bebouwing is het tarief 2,00 euro per uur zonder maximale parkeerduur. Ook verderop, in de Vogelwijk – waar gratis geparkeerd kan worden – is de verwachting dat deze maatregel tot extra drukte zal leiden.’

De gemeente hoopt dat bezoekers niet meer naar het strand zullen komen of met een ander vervoersmiddel dan de auto naar Scheveningen zullen komen, zoals het openbaar vervoer, de fiets of deelfietsen en -scooters.

‘Peperduur’

Maar veel bewoners in Scheveningen en Duindorp vrezen vooral het waterbedeffect. ‘Het college van burgemeester en wethouders wil – en dat is natuurlijk goed nieuws! – de parkeeroverlast aanpakken, maar trekt een wonderlijke grens: aan de ‘zeezijde’ hiervan wordt het parkeren op straat peperduur’, zegt bewoner Danny Verbaan in de Facebookgroep Overlast op Scheveningen. ‘Het laat zich raden waar iedereen zijn auto gaat zetten. Inderdaad, in het goedkopere deel van Scheveningen, dus aan de ándere kant van die lijn. Het ‘waterbedeffect’ noemen ze dat. Een groot aantal buurten wordt hiervan de dupe, ben ik bang.’

Ook Leo Pronk is bezorgd om de toename van de parkeerdruk in Duindorp en de Vogelwijk. ‘In Duindorp kan je nu al na 18.00 uur je auto niet meer kwijt. Waar moet ik dan parkeren? Aan de haven en dan met de bus naar huis?’ Maar een andere bewoner omarmt juist de tariefsverhoging: ‘Een vergunning wordt niet duurder en het parkeren op straat door badgasten wordt flink duurder, dus die blijven weg uit de woonbuurt. Lekker, toch?’

CDA: college heeft wat uit te leggen

Ook de gemeenteraad roert zich inmiddels. Coalitiepartij CDA wil zo snel mogelijk opheldering van het college. ‘Zelfs Amsterdam zag de 10,00 euro per uur niet zitten’, foetert fractievoorzitter Kavish Partiman. ‘Wat gaat dit betekenen voor de horeca in de haven die het nu al enorm moeilijk heeft? En voor de bewoners waar straks niemand bij op bezoek kan komen? Het college heeft wat uit te leggen!’ De CDA’er wil dat het stadsbestuur in de plannen de belangen van ondernemers en bewoners meeneemt.

Gemeenteraadslid Marieke van Doorn van collegepartij D66 stelt dat bezoek ‘gewoon op de bezoekerspas’ welkom blijft. Ze wijst erop dat die pas ‘weinig kost’. ‘We hebben 11 kilometer strand, maar iedereen wil parkeren op die ene kilometer bij de Pier. D66 wil juist de parkeerdruk spreiden en meer auto’s in parkeergarages hebben. Bovendien moeten we de verkeerschaos van afgelopen zomer zien te voorkomen en dan moet je keuzes maken’, zegt ze tegen Den Haag FM.

De Mos: krankzinnig voorstel, pure autohaat

Ook fractieleider Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) kraakt het voorstel. ‘Amsterdamse toestanden’, noemt hij de tariefsverhoging naar 10,00 euro per uur. ‘Dat zijn praktijken waar zelfs burgemeester Femke Halsema jaloers op is. Het is pure autohaat en voor ons dus absoluut onaanvaardbaar.’

De Mos hekelt het bredere parkeerbeleid van de gemeente. ‘Eerst geplande parkeergarage schrappen en parkeerplaatsen weghalen, dan komen met dit krankzinnige voorstel. Daar gaan we morgen in het debat gehakt van maken’, zo kondigt De Mos aan.

Geen tariefsverhoging Noordelijk Havenhoofd en Zwarte Pad

De tarieven op de parkeerterreinen Noordelijk Havenhoofd en Zwarte Pad worden niet aangepast. Op deze parkeerterreinen geldt geen maximum parkeerduur.

