Parnassia en Arcade bouwen 138 appartementen speciaal voor kwetsbare mensen

Op het woonzorgpark Rozenburg van Parnassia komen 138 sociale huurwoningen voor kwetsbare mensen met psychische problemen die extra begeleiding nodig hebben. Het is een samenwerking tussen ggz-instelling Parnassia en woningcorporatie Arcade.

De appartementen aan de Albardastraat zijn een tussenstap voordat de mensen naar een zelfstandige woning kunnen.

‘In de geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren flink bezuinigd, waardoor deze kwetsbare doelgroep tussen wal en schip viel. Dit project is een uitstroomvoorziening, het is de bedoeling dat de bewoners uiteindelijk uitstromen naar geheel zelfstandige woonruimte en zo volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij’, aldus Frits Verschoor, bestuurder bij Parnassia.

Van beschutte wijk naar reguliere sociale huurwoning

Met extra (zorg)begeleiding kunnen ze toch zelfstandig wonen in een beschutte wijk met toezicht en op een veilig manier. Na een aantal jaar kunnen ze dan naar een reguliere sociale huurwoning.

‘Wij voelen ons betrokken bij het welzijn van onze huurders en met name mensen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Daarom zetten wij ons in voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een psychische of lichamelijke beperking’, zegt Réne Lemson, directeur-bestuurder van Arcade.

Impressie van de nieuwbouw | Beeld: Arcade

Rechten en plichten

Wie in het nieuwe complex een woning huurt betaalt tussen de 430 en 610 euro per maand. ‘Wel sluiten de bewoners een huurcontract af met Arcade en hebben ze dezelfde rechten en plichten als andere huurders’, aldus de woningcorporatie.

Omdat de woningen bedoeld zijn voor een specifieke doelgroep, verhuurt Arcade de woningen niet via het reguliere woonruimte verdeelsysteem. De gemeente regelt de toewijzing van de appartementen.

Buitenplaats Rozenburg

In het appartementencomplex komen zeventien studio’s, achttien galerijwoningen en 103 tweekamerappartementen, verdeeld over twee gebouwen. Daarnaast komen er nog drie conciërgewoningen. De nieuwbouw komt op de plek van de oude buitenplaats Rozenburg. Daar worden oudere gebouwen gesloopt voor de nieuwbouw.

