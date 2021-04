Rozemarijn waakt bij het Catshuis: ‘Een beter klimaat begint allang niet meer bij jezelf’

Wellicht heb je ze al zien staan bij het Catshuis: de Klimaatwakers. Sinds maandagmiddag houden klimaatactivisten twaalf uur per dag een wake bij de ambtswoning van premier Rutte. Ze blijven dat doen totdat er een nieuw kabinet is. Rozemarijn van ’t Einde is een van hen, zij bedacht de actie.

Waarom houden jullie een wake?

‘Een wake houd je als je rouwt. Wij rouwen vanwege het verlies van de biodiversiteit, soorten die zijn uitgestorven en de opgewarmde aarde. Ook rouwen we om de verkiezingsuitslag die ons niet veel hoop geeft.’

Waarom bij het Catshuis?

‘We willen de wacht houden tijdens de formatie en toezien dat het beter zal gaan. Dat we niet zomaar hebben gestemd en we zien wel. We willen er op deze manier dicht op zitten. Want de overheid moet voor Nederland en de aarde zorgen, dat vinden wij belangrijk.

En we staan bij het Catshuis, omdat hier elke week overleggen zijn over corona. De overheid erkent dat als crisis en neemt maatregelen die niet populair waren. Die waren hiervoor ondenkbaar en vergaand. Ze doen dat om de crisis in te dammen. Datzelfde willen we voor het klimaat en de ecologische crisis, dat het serieus wordt genomen.

Het belangrijkste is dat we een duidelijk signaal afgeven naar de politiek, om het niet los te laten en er dicht op te zitten.’

Wat is jullie boodschap aan de politiek?

‘In 2025 moeten we klimaatneutraal zijn, want als we zo doorgaan is de aarde in 2030 anderhalve graad warmer. We moeten op alle remmen gaan staan. Bij corona kon het, hiermee moet het ook kunnen.

Als burger heb je beperkte invloed, daarom moet de overheid echt dingen doen. Een beter klimaat begint allang niet meer bij jezelf, mensen eten al bewuster en scheiden afval. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Het is niet zinloos, maar het gaat om de verhouding met wat de politiek kan doen met wetgeving.’

Waarom vind jij het belangrijk je hiervoor in te zetten?

‘Mensen hebben geen zin om het te hebben over het klimaat, maar we moeten wel. Als we onze kinderen in de ogen willen kijken later… Ik schaam me ervoor, dat latere generaties zullen zeggen: wat waren ze aan het doen? De aarde verging en ze keken niet?

Als rijk land schaam ik me dat we nog niet CO2-neutraal zijn. Wij moeten het voortouw nemen, als innovatief land met onze kenniseconomie. En ook onze kennis overdragen.’

Wanneer zitten jullie hier?

‘Elke dag tussen 8.00 uur en 20.00 uur zitten er constant twee mensen bij het Catshuis. Overdag zijn er shifts van drie uur. ’s Nachts kunnen mensen online mee waken via een livestream. Dat zijn zulke mooie gespreken met mensen die zich echt zorgen maken over het klimaat. Het is eigenlijk een heel emotioneel statement.’

Kunnen mensen zomaar aansluiten?

‘Iedereen kan zich aanmelden voor de wake. Veel van ons komen uit Utrecht, dus zijn ook blij als er mensen uit Den Haag bij komen. Die kunnen bijvoorbeeld helpen met het klaarzetten van de wake om 7.30 uur en opruimen om 20.00 uur.

We hopen een grote groep mensen te bereiken, ook mensen die zich niet klimaatactivist zouden noemen.’

