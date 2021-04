Marcel Verreck: ‘Speelboot is één speeltje voor het volk, Kijkduin is al speeltje voor projectontwikkelaars’

Terrassen open en avondklok afgeschaft: dit zijn de versoepelingen vanaf 28 april

De kogel is door de kerk: vanaf 28 april gaan de versoepelingen van de coronamaatregelen in. De terrassen gaan open en de winkels ook. Daarvoor gelden nog wel wat voorwaarden. Dit zijn alle versoepelingen op een rij vanaf volgende week woensdag:

Avondklok : wordt afgeschaft op 28 april om 4.30 uur.

: wordt afgeschaft op 28 april om 4.30 uur. Bezoek : Vanaf 28 april mag je maximaal 2 personen per dag thuis ontvangen

: Vanaf 28 april mag je maximaal 2 personen per dag thuis ontvangen Horeca : Terrassen mogen open van 12.00 tot 18.00 uur ’s middags. Er mogen niet meer dan vijftig mensen op een terras. Anderhalve meter afstand en mensen met max twee personen aan één tafel, behalve huishoudens. Reserveren blijft verplicht.

: Terrassen mogen open van 12.00 tot 18.00 uur ’s middags. Er mogen niet meer dan vijftig mensen op een terras. Anderhalve meter afstand en mensen met max twee personen aan één tafel, behalve huishoudens. Reserveren blijft verplicht. Winkels en markten : bij niet-essentiële winkels is een afspraak maken niet meer nodig. Maximaal aantal klanten afhankelijk van de oppervlakte van de winkel. Mondkapjes blijven verplicht en kom zo veel mogelijk alleen. Ook warenmarkten mogen weer zoveel mogelijk open

: bij niet-essentiële winkels is een afspraak maken niet meer nodig. Maximaal aantal klanten afhankelijk van de oppervlakte van de winkel. Mondkapjes blijven verplicht en kom zo veel mogelijk alleen. Ook warenmarkten mogen weer zoveel mogelijk open Begrafenis : het aantal gasten gaat van 50 naar 100.

: het aantal gasten gaat van 50 naar 100. CBR : de theorie-examens kunnen weer doorgaan.

: de theorie-examens kunnen weer doorgaan. Hoger onderwijs: vanaf 26 april mogen studenten weer één dag per week naar school.

Deze versoepelingen betekenen ook dat musea, sportscholen, dierentuinen en pretparken pech nog niet open mogen. ‘We moeten keuzes maken. Het land kan niet in één keer weer van slot, dat hebben we vorig jaar zomer geleerd’, zegt demissionair premier Rutte.

Vaccineren

Demissionair minister Hugo de Jonge laat weten dat er vanaf morgen geprikt gaat worden met het Janssen-vaccin. De ziekenhuizen en ggz-instellingen gaan als eerste prikken met het vaccin. Na de 60-plussers worden begin mei de 60-minners met een kwetsbare gezondheid uitgenodigd voor een prikafspraak. Het gaat om mensen die normaal ook de griepprik krijgen. Zij krijgen een uitnodiging van de huisarts, maar worden geprikt door de GGD.

‘Het EMA heeft goed gekeken en stelt dat het aantal gemelde gevallen bij bijwerkingen extreem laag is. Daarmee is het vaccin in te zetten als gepland en daar starten we morgen mee.’

Vooruitzicht zomer

Rutte hoopt begin van de zomer afscheid te hebben genomen van de meeste coronamaatregelen. Maar dat hangt volgens de demissionair premier nog steeds af van het aantal coronabesmettingen.

‘De daling in de ziekenhuizen komt in zicht. We zien de spanning tussen de heftige werkelijkheid in de ziekenhuizen en de voorzichtige vooruitzichten. Toch durven we deze eerste stap nu aan. Maar we kunnen ons weinig tegenvallers permitteren. Het is en blijft voorlopig alle hens aan denk in de zorg’, aldus Rutte.